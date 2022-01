Viroloog Neyts: “Je kan niet om de zoveel maanden mensen een booster geven, maar kwetsbaren moeten wel een vierde prik krijgen”

De boostercampagne tegen het coronavirus is in ons land op kruissnelheid. Bijna 41 procent van de Belgen kregen al een derde prik. In Israël kijkt de regering ondertussen naar een vierde prik voor 60-plussers, medisch personeel en mensen met een verzwakt immuunsysteem. Ook bij ons ligt de vierde prik op tafel, zo zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bij VTM Nieuws. Zullen we ons om de zoveel maanden moeten laten boosteren? Volgens viroloog Johan Neyts (KU Leuven) heeft het in ieder geval zin om hoogbejaarden en mensen met een verzwakt immuunsysteem een vierde dosis te geven.

Het nut van de derde prik, daar valt niet aan te twijfelen. Viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano toonde dat donderdag aan tijdens de persconferentie van het Overlegcomité. “We zien dat mensen die drie dosissen hebben gehad drie keer minder kans maken om nog besmet te worden”, zei hij.

De boostervaccinatie helpt niet alleen tegen besmetting, maar ook tegen ernstige ziekte door de omikronvariant van het coronavirus: “Wat we zien uit buitenlandse data is dat de booster ook onze bescherming tegen ernstige ziekte verhoogt bij omikron. Het geeft een bescherming die 88 procent bedraagt”, zei Van Gucht. “De booster is dus cruciaal in de strijd tegen omikron.”

Johan Neyts: hoogbejaarden en kwetsbaren een vierde prik geven

De Israëlische regering maakt zich op om ouderen, mensen met een verzwakt immuunsysteem en medisch personeel al een vierde prik te geven van het coronavaccin. Wordt het tijd dat we dat ook in ons land doen? HLN LIVE stelde de vraag aan Johan Neyts, viroloog aan de KU Leuven. “Mensen in de woonzorgcentra hebben hun derde prik gehad in september. Ondertussen zijn we in januari dus die immuniteit van de antilichamen is aan het afnemen en dan kan je met de omikronvariant verwachten dat er in de woonzorgcentra ook uitbraken zullen zijn. Ik denk dat het stilaan nodig zal zijn om die hoogbejaarden nog eens te vaccineren met een vierde dosis.”

Wanneer exact het moet gebeuren is voor hem nog niet duidelijk, maar het zou beter niet bij hoogbejaarden blijven. “Ik denk dat we erop moeten voorbereid zijn om ook mensen die hoog risico lopen op COVID omwille van andere onderliggende problemen een extra dosis te geven. Zoals men in Israël doet”, aldus Neyts

De 90-jarige Lili Zohari krijgt in een rusthuis in Israël een vierde prik van het coronavaccin.

“Geen houdbare langetermijnstrategie”

Dat betekent echter niet dat we bij elke nieuwe variant moeten boosteren, zeggen wetenschappers aan ‘The New York Times’. “Het is niet ongezien om periodiek te vaccineren, maar ik denk dat er betere manieren zijn dan elke zes maanden te boosteren. Andere strategieën kunnen ons uit deze situatie van eeuwig boosteren halen”, zegt Akiko Iwasaki, een immunoloog van Yale University. “Dit is geen houdbare langetermijnstrategie”, beaamt immunoloog Deepta Bhattacharya van de Universiteit van Arizona.

Illustratiefoto.

Om te beginnen zal het moeilijk zijn om mensen te blijven overtuigen zich telkens opnieuw te laten vaccineren met een boostershot. In ons land wordt er gretig geboosterd, maar dat is niet in alle landen het geval. Zo loopt de boostercampagne in de Verenigde Staten tergend traag.

De verhoogde immuniteit die een booster met zich meebrengt, is ook slechts van tijdelijke duur. “Er zijn rapporten uit het buitenland die zeggen dat de bescherming van de derde prik gaat afnemen. Na een tiental weken zou dat kunnen zakken (van 60 à 70 procent, red.) tot 40 procent”, zei viroloog Van Gucht daarover op donderdag.

Wachten op omikronbooster

Volgens de wetenschappers die ‘The New York Times’ bevroeg, zou het dan ook nuttiger zijn om boostervaccinaties te doen met versies die aangepast zijn aan de nieuwe varianten. Pfizer/BioNTech, Moderna en Johnson & Johnson werken al aan vaccins specifiek tegen de omikronvariant, maar dat kan nog enkele maanden duren. “Als je een extra dosis gaat geven na de derde, zou ik wachten op eentje gemaakt tegen de omikronvariant”, zegt Ali Ellebedy, immunoloog aan de Washington University in Saint Louis (Missouri).

Volgens Scott Hensley, immunoloog aan de Universiteit van Pennsylvania, is er bovendien een goede reden om mensen in andere landen een eerste en tweede dosis van het coronavaccin te geven in plaats van mensen te boosteren die al gevaccineerd zijn. Dat helpt namelijk de kans verkleinen dat het virus grondig muteert tot een nieuwe zorgwekkende variant.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen

De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil daarom tegen het midden van dit jaar 700 miljoen dosissen van het coronavaccin hebben gedoneerd, vooral aan Afrikaanse landen. Daar is het aantal gevaccineerden namelijk laag. “We zullen deze wereldwijde pandemie enkel onder controle krijgen als we in elke hoek van de wereld ertegen strijden”, aldus Von der Leyen.

Lessen uit de griepvaccinatie

We kunnen beter lessen trekken uit de vaccinatie tegen het griepvirus. Dat doen we nu jaarlijks voor de piek in de winter. Als het coronavirus een soortgelijk seizoensgebonden patroon krijgt, valt er iets te zeggen voor een jaarlijkse prik voor het begin van de winter, volgens Hensley.

Ook blijkt uit de ervaring met de griepvaccinatie dat het voordeel van tweejaarlijks vaccineren minder groot is. “Voor de initiële dosissen is de reactie beter en beter, maar er is een kantelpunt”, zegt epidemioloog Ben Cowling (Universiteit van Hong Kong) daarover.

Evolutionair bioloog Sarah Cobey van de Universiteit van Chicago wijst er dan ook op dat er op lange termijn andere maatregelen moeten worden getroffen dan boosteren om de verspreiding van het coronavirus te limiteren. De ventilatie in scholen verbeteren, geeft ze als voorbeeld. Ook in ons land wordt daarvoor gepleit, door onder andere viroloog Marc Van Ranst. Een coronavaccin dat levenslang z'n werk doet, zou ook soelaas kunnen brengen, maar zo’n ‘droomvaccin’ is nog veraf.

