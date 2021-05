Vier astronauten geland op aarde na zes maanden in het ISS

Histori­sche vlucht van NA­SA-helikopter Ingenuity op Mars geslaagd

19 april Historisch! NASA-helikopter Ingenuity is voor het eerst op Mars de lucht ingegaan. Dat is vanochtend rond 9.30 uur onze tijd gebeurd zijn, maar door de vertraging in de communicatie tussen de rode planeet en de onze, kwam de bevestiging pas even voor 13 uur - zo’n 3,5uur later - bij ons op aarde door. Een eerdere poging van de eerste gemotoriseerde en gecontroleerde vlucht op een andere planeet dan de onze werd uitgesteld wegens technische problemen.