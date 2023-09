Verrassend wetenschappelijk onderzoek: ook olifanten blijken elkaar bij “naam” te kennen

GETEST. Dankzij dit toestel zouden je muggenbe­ten stoppen met jeuken: “Het lijkt wel alsof je je verbrandt”

Krabben, jeuk en nog eens krabben. Opvallend meer mensen hebben op dit moment last van muggenbeten. Een Duitse fabrikant beweert daar de oplossing te hebben gevonden: een insectenbeetheler. Dat is een slim apparaat dat de jeuk verzacht door middel van hitte. Werkt het echt? En is het de prijs van 36 euro waard? Onze journalist liet zich vrijwillig steken én vroeg raad aan dermatoloog Thomas Maselis. “Dit zou het geheim achter deze uitvinding kunnen zijn.”