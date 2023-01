“Veroudering is omkeerbaar”: kunnen we binnenkort een ‘verjongingskuur’ krijgen?

Onderzoekers in laboratoria in het Amerikaanse Boston hebben oude, blinde muizen hun gezichtsvermogen teruggegeven. Ook hebben de muizen slimmere en jongere hersenen ontwikkeld én gezonde spier- en nierweefsels opgebouwd. Jonge muizen in het experiment daarentegen verouderden vroegtijdig, wat schadelijke gevolgen had voor bijna elk weefsel in hun lichaam. Het onderzoek toont met andere woorden iets bijzonders aan: veroudering is een omkeerbaar proces is.

Veroudering is een omkeerbaar proces dat “naar keuze voor- en achteruit kan worden gezet”, dat concludeert anti-verouderingsexpert David Sinclair die het onderzoek leidde. Ons lichaam bezit een reservekopie van onze jeugd die kan geactiveerd worden om het verjongingsproces in gang te zetten, aldus de onderzoeker.

Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat veroudering het resultaat is van genetische mutaties die ons DNA ondermijnen. Dit zou leiden tot een ‘vuilnisbelt’ aan beschadigd celweefsel dat aftakeling, ziekte en de dood tot gevolg kan hebben. Maar dit onderzoek weerlegt die theorie. Het is niet dit afval dat voor veroudering zou zorgen, klinkt het, maar “het verlies van informatie”. De cellen zouden niet meer in staat zijn om hun oorspronkelijk DNA te lezen, waardoor ze vergeten hoe ze moeten functioneren. Het werkt “op ongeveer dezelfde manier waarop een oude computer corrupte software kan ontwikkelen”, waardoor die aan vervanging toe is. Het lichaam werkt dus een beetje op dezelfde manier.

Resetschakelaar en epigenomen: het geheim achter verjonging

Je DNA is de hardware van je lichaam. Epigenomen zijn eiwitten die genen in cellen en weefsels kunnen aan- en uitzetten. Zij zijn dus de software van je DNA. Dat proces kan in gang gezet worden door vervuiling, schadelijke stoffen in het milieu, maar ook bijvoorbeeld door roken of een chronisch slaaptekort, legt Sinclair uit. “De cel raakt in paniek en eiwitten die normaal gesproken de genen aansturen, worden afgeleid doordat ze het DNA moeten gaan repareren.” Ze raken de kluts kwijt en weten niet meer waar ze vandaan komen. De cellulaire stukjes zijn dus de weg naar huis kwijt.

“De reservekopie van de software in het lichaam kan herstart worden door een resetschakelaar in te drukken die de cel weer in staat stelt het genoom correct te lezen, zoals toen hij nog jong was”, verklaar Sinclair. Als dat proces eenmaal op gang is gebracht, “herinnert het lichaam zich hoe het moet regenereren en wordt het weer jong, zelfs als je al oud bent en een ziekte hebt.” De onderzoekers staan echter zelf nog voor een raadsel. Ze hebben namelijk geen idee wat die software precies is. “Op dit moment weten we alleen dat we de schakelaar kunnen omzetten.”

Doorbraak

Een van de grootste doorbraken van het onderzoek was dat cellen teruggaan naar 50 tot 75 procent van de oorspronkelijke leeftijd. Daar stopt het verjongingsproces. “Hoe de cellen dat doen, begrijpen we nog niet.” Wel zijn Sinclair en zijn team erin geslaagd om de cellen bij muizen meerdere malen te resetten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat veroudering meer dan eens kan worden teruggedraaid.

Verjongingsproces bij mensen

Zullen wij binnen de kortste keren dan ook kunnen 'verjongen'? Dat lijkt voorlopig nog toekomstmuziek. Het zal nog tientallen jaren duren voordat klinische proeven tegen veroudering bij mensen van start kunnen gaan. Tot dan raadt de onderzoeker aan om gezond te leven, want ook dat kan de epigenomen herstellen. “Hoe je je leven leeft, doet er echt toe. Elke dag tikt je klok”, aldus David Sinclair.