Vermoeden van Darwin nu ook wetenschappelijk bewezen: hoe dichter bij de evenaar, hoe kleurrijker de zangvogel

Koudste 1 april sinds begin van de metingen: “Ook start van paasvakan­tie ziet er niet zo goed uit", vreest Duboccage

Wie vandaag buitenkwam, heeft het gevoeld: het is écht koud. De temperatuur zakte dan ook plots zo’n 10 graden. Met een maximumtemperatuur van 2,7 graden Celsius in Ukkel was het de koudste 1 april sinds 1892, het begin van de metingen van de dagrecords. Zijn we vertrokken voor een winters intermezzo in de lente, of wordt het de komende dagen toch wat beter? Onze weerman Frank Duboccage vreest dat het begin van de paasvakantie “er niet zo goed uitziet”. Al zal het weekend opnieuw zachter zijn en overwegend droog. Ook de zon zullen we te zien krijgen.

1 april