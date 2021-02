Verkenner Perseverance begint aan nieuwe zoektocht naar leven op Mars, ook eerste buitenaardse helikopter Ingenuity ingezet: volg de landing live op HLN.be

Straks om 21.55 uur Belgische tijd is het zover. Dan laat NASA de onbemande verkenner Perseverance (Volharding) landen op Mars voor een nieuwe zoektocht naar sporen van leven op de rode planeet. Vooral de laatste zeven minuten van de volautomatische landing - de beruchte ‘seven minutes of terror’ - worden megaspannend. Perseverance heeft ook een bijzondere reisgezel in het laadruim zitten: de eerste buitenaardse helikopter Ingenuity (Vindingrijkheid). Als alles goed gaat, zal Perseverance al de vijfde Amerikaanse verkenner op Mars zijn, na Sojourner, Spirit, Opportunity en Curiosity. De missie kost zo’n 2,2 miljard euro.

De Perseverance nadert het einde van zijn trip van 470 miljoen kilometer naar Mars, een reis die zeven maanden duurde. Straks moet de verkenner veilig landen in de Jezerokrater, een lang verdwenen bedding van een meer op de rode planeet.

Voor het zover is, schiet de sonde met een snelheid van ongeveer 20.000 kilometer per uur de dunne dampkring van Mars in. Zeven minuten later moet hij, bungelend aan een parachute, met ongeveer 3 kilometer per uur het laatste stukje naar beneden zakken. In het Jet Propulsion Laboratory van NASA in Pasadena nabij Los Angeles zullen ze hun adem inhouden, zeker voor die ondraaglijk spannende laatste “zeven minuten van terreur”. Maar ze zijn daar optimistisch dat de zes wielen van Perseverance zich veilig zullen neerpoten op een vlak stuk bij de oude rivierdelta, naast torenhoge kliffen. Als de landing slaagt, zou er al snel een eerste beeld vanop de Marsbodem moeten volgen.



De Perseverance is het meest geavanceerde astrobiologische laboratorium ooit dat vanop de aarde gelanceerd is. Hij is groter en gesofisticeerder dan zijn vier voorgangers. De werkplek van de Perseverance op de rode planeet wordt de krater Jezero. Miljarden jaren geleden, toen op Mars water zou hebben gestroomd, mondde daar mogelijk een rivier uit in een meer. De Marsrover moet nagaan of in de krater nog oude sporen van leven te vinden zijn. Perseverance moet onder meer stalen van Marsstenen verzamelen om ze op aarde te laten onderzoeken. Er staan al twee toekomstige missies ingepland om de monsters in het volgende decennium terug naar NASA te sturen.

Volledig scherm De eerste testrit van de Perseverance in 2019. © AP

Buitenaardse helikopter

Perseverance heeft ook een speciale reisgenoot: de eerste buitenaardse helikopter. Die heet Ingenuity (Vindingrijkheid), is bijna een meter hoog en weegt ongeveer 2 kilo. De kleine helikopter moet ongeveer vijf keer rondvliegen op Mars, telkens enkele honderden meters verder. Het is vooral bedoeld om de technologie te testen. Als de Ingenuity werkt, kunnen helikopters helpen om een buitenaardse bestemming veel sneller te verkennen.

Het zal gaan om de eerste gemotoriseerde, gecontroleerde vlucht van een vliegtuig ooit op een andere planeet. De helikopter moet onder meer zien om te gaan met de lage luchtdruk. De luchtdruk op het oppervlak van Mars is te vergelijken met de druk op 30 kilometer hoogte op aarde. Zo hoog kunnen aardse helikopters niet vliegen.

Verder wordt ook een toestel uitgetest dat koolstofdioxide uit de atmosfeer van Mars moet omzetten in zuivere zuurstof. En nog aan boord: een weerstation, 19 camera’s en ook twee microfoons om meer zintuiglijke diepte te geven aan de beelden van Perseverance, zo hoopt NASA.

Volledig scherm Een replica van helikopter Ingenuity. © AP

Derde missie in paar dagen tijd

Het is de derde missie in een paar dagen die bij Mars arriveert. Vorige week kwamen sondes uit China en de Verenigde Arabische Emiraten in een baan rond de planeet. De Chinese verkenner moet over een paar maanden op Mars landen. Dat de drie missies tegelijk aankomen, komt doordat ze ongeveer gelijktijdig zijn gelanceerd, eind juli vorig jaar. Dat heeft te maken met de banen van de aarde en Mars rond de zon.

Een keer in de twee jaar staan de twee planeten dicht bij elkaar, en dat is het ideale moment om de lange en moeilijke oversteek te maken. De eerstvolgende 'launch window' is in september volgend jaar en dan moet een Europees-Russische verkenner naar Mars vertrekken.

Curiosity

In 2012 landde Marsrover Curiosity op de rode planeet. Het wagentje rijdt daar nog altijd rond. Curiosity vond geen bewijs voor leven op Mars, maar toonde wel aan dat er in de krater Gale ooit leven mogelijk is geweest.

De landing van de Perseverance kan je vanavond live volgen vanaf 20.15 uur op HLN LIVE. Samen met onze wetenschapsexpert Martijn Peters kijken we naar de show van NASA met livebeelden van de controlekamer en we vertellen je alles wat je moet weten over deze Marsmissie. De landing van de Rover is voorzien om 21.50 uur.

Bekijk ook: landen op Mars? “7 minuten van terreur”

Volledig scherm Samengesteld beeld van de Jezero Crater op Mars. © AP

Volledig scherm De Verenigde Staten proberen vandaag de onbemande verkenner Perseverance te laten landen op Mars. © AP