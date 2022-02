Verbod op titaandioxide in voedingsmiddelen vanaf zomer

Vanaf 8 augustus is het gebruik van de kleurstof titaandioxide (E171) verboden in voedingsmiddelen. De Europese Commissie bereikte daarover al in januari een akkoord, maar de FOD Volksgezondheid geeft nu wat meer details. Sectorfederatie Fevia benadrukt dat veel producenten al een alternatief hebben gevonden, maar dat voor sommige bedrijven de overgangsperiode van zes maanden wel erg kort is.

E171 wordt al jaren gebruikt als een kleurstof in voeding, onder meer in soepen en sauzen. De stof komt echter vooral voor in sommige merken van kauwgom en gebakdecoratie. In mei vorig jaar beschouwde de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) de kleurstof niet langer als veilig indien ze wordt gebruikt als voedingsadditief. Volgens de Europese voedselwaakhond kan niet worden uitgesloten dat er een effect is op ons genetisch materiaal.

De FOD Volksgezondheid heeft na dat advies alle operatoren aangeraden om te beginnen met het stopzetten van het gebruik van E171 en om te zoeken naar wettelijk toegestane alternatieven. Uiteindelijk besliste de Europese Commissie in januari om een verbod uit te vaardigen op het gebruik van de stof in levensmiddelen, dat in zal gaan op 8 augustus. Producenten krijgen dus nog zes maanden de tijd om alternatieven te zoeken voor de witmakende stof.

De kleurstof E171 mag na 8 augustus nog wel verkocht worden voor gebruik in geneesmiddelen. De FOD Volksgezondheid benadrukt echter dat voedingssupplementen beschouwd worden als levensmiddelen, en niet als geneesmiddelen.

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, heeft de producenten na het advies van het EFSA vorig jaar al opgeroepen om op zoek te gaan naar alternatieven. "In Frankrijk was er al een verbod, waardoor heel wat producenten al aanpassingen moesten doen", aldus woordvoerder Nicholas Courant. "We horen intussen dat heel wat producenten al veilige alternatieven gevonden hebben, maar helaas was dat nog niet overal mogelijk. Het komt er nu voor die bedrijven op aan om in die korte periode een alternatief te vinden. Op dat vlak was een langere overgangsfase dan zes maanden wel wenselijk geweest.”