Veelbelovende resultaten voor anti-Covid-19-medicijn van Roche en Regeneron

IN KAART. Besmettin­gen stijgen met meer dan 60 procent in sommige provincies. Bekijk hier de situatie in uw regio

7:37 Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus blijft fors verder stijgen. De kaart van ons land kleurt daardoor alsmaar roder. In Vlaanderen stijgen de besmettingen in sommige provincies met meer dan 40 procent, in Wallonië zelfs met meer dan 60 procent. Deze grafieken en kaarten tonen hoe de situatie in uw provincie en gemeente evolueert.