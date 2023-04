Veelbelovende AI-tool kan longkanker in vroeg stadium opsporen, zelfs voordat artsen dit kunnen zien

Onderzoekers in Boston hebben een belangrijke vooruitgang ontdekt bij het opsporen van longkanker. Artificiële intelligentie kan vroege indicaties van de ziekte ontdekken en dit voordat artsen het op een CT-scan kunnen zien. Het blote oog kan namelijk niet alles zien waardoor deze AI-tool in de toekomst ondersteuning kan bieden bij het opsporen van longkanker.

Het nieuwe AI-instrument genaamd Sybil is ontwikkeld door wetenschappers van het Mass General Center en het Massachusetts Institute of Technology in Cambridge. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de AI-tool in 86 tot 94 procent van de gevallen nauwkeurig kan voorspellen of iemand het komende jaar longkanker zal ontwikkelen.

CT-scan

De eerste stap bij een eventuele diagnose van longkanker is het nemen van een CT-scan. Ook volwassenen die risico lopen op longkanker, krijgen de aanbeveling jaarlijks een CT-scan te ondergaan om zich op de ziekte te laten screenen. Zelfs bij regelmatig onderzoek kan het oog van de radioloog niet alles zien. Het is hier dat het AI-tool Sybil hulp kan bieden.

“Het blote oog kan niet alles zien”, vertelt Lecia Sequist, oncoloog en programmadirecteur van de Cancer Early Detection and Diagnostics Clinic in het Massachusetts General Hospital. “De door ons ontwikkelde AI-tool kijkt op een heel andere manier naar de scan dan een menselijke radioloog.”

Grote sprong voorwaarts

Longkanker is een van de meest voorkomende kankers wereldwijd. Zowel bij mannen als vrouwen in België is deze kanker de tweede meest voorkomende vorm. Volgens deskundigen is het gebruik van deze AI-tool dan ook een enorm grote sprong voorwaarts in de vroege opsporing van de ziekte.

Volledig scherm Deze CT-scans, van dezelfde patient, zijn twee jaar na elkaar gemaakt. In de linker scan, is het rood gemarkeerde gebied wat Sybil ontdekte. De rechter scan laat zien wat de radiologen twee jaar later zagen. © MIT, Mass General

“Vroege opsporing is moeilijk”

Sybil zoekt naar tekenen van waar de kanker waarschijnlijk opduikt. Hierdoor weten artsen waar ze precies moeten kijken om de ziekte zo vroeg mogelijk vast te stellen.

“Longkanker is het best te behandelen als het in een vroeg stadium wordt ontdekt”, aldus dr. Kim Sandler, universitair hoofddocent radiologie aan het Vanderbilt University Medical Center in Nashville, Tennessee.

“Maar vroege opsporing is moeilijk”, zei ze. “Omdat de longen niet kunnen worden gezien of gevoeld, is de enige manier om het vroeg te ontdekken een CT-scan. Tegen de tijd dat de symptomen verschijnen, zoals aanhoudend hoesten of ademhalingsproblemen, is de kanker meestal al ver gevorderd en het moeilijkst te behandelen.”

Uit onderzoek in het verleden is gebleken dat screening met CT-scans het risico op overlijden door longkanker met 24 procent kan verminderen. Dit omdat de kanker dan eerder wordt ontdekt en dus beter te behandelen is. “Maar een AI-tool kan mogelijk de percentages van vroege opsporing van longkanker verhogen – en mogelijk ook de overlevingspercentages”, aldus Sandler.

Werking

Om het risico op kanker te voorspellen, baseert Sybil zich op een CT-scan. “Het analyseert het driedimensionale beeld en zoekt niet alleen naar tekenen van abnormale groei in de longen, maar ook naar andere patronen of ongemakken die wetenschappers nog niet volledig begrijpen”, aldus Dr. Florian Fintelmann, radioloog aan het Mass General Cancer Center en een van de onderzoekers van Sybil.

“Op basis van wat het ziet, voorspelt Sybil of iemand in de komende een tot zes jaar longkanker zal ontwikkelen”, gaat hij verder.

Volgens Fintelmann kan er een toekomst zijn waarin de AI-tool radiologen helpt bij het nemen van belangrijke behandelingsbeslissingen. Het is dus niet zo dat artificiële intelligentie radiologen zal vervangen. “De toekomst van de radiologie wordt AI-ondersteunend”, voorspelt hij. “Je zult nog steeds een radioloog nodig hebben om vast te stellen waar de kanker zit, de best mogelijke behandeling te bepalen en de behandeling daadwerkelijk uit te voeren.”

Voorlopig is Sybil nog niet goedgekeurd voor effectief gebruik in de medische wereld. Wel zijn wetenschappers ervan overtuigd dat dit AI-instrument een unieke rol kan spelen in het onderzoek naar longkanker.