Vannacht tot 65 vallende sterren per uur te zien: waar en wanneer heb je meeste kans? Kan wolkendek voor spelbreker spelen?

Ruimteliefhebbers opgelet: deze week kan je extra veel vallende sterren spotten. De jaarlijkse sterrenregen Perseïden zal vannacht tot wel 65 stuks per uur laten zien. Bovendien is het weer ons vrij gunstig gezind met enkele opklaringen in het vooruitzicht.

Dit jaar zijn er tijdens de Perseïden meer vallende sterren te zien zijn dan in vergelijking met andere jaren. Dat heeft te maken met het licht van de maan. Op 9 augustus is het namelijk Nieuwe Maan. Dan staat de maan ongeveer tussen de aarde en de zon. Hierdoor krijgen we een donkere maan, waardoor het veel makkelijker is om vallende sterren te spotten. Het maanlicht is immers minder sterk.

Als je eens graag vallende meteoren wilt spotten, moet je deze week dus je kans grijpen. In 2022 is het namelijk volle maan, en kun je er door het sterke licht slechts 16 per uur zien.

“We zullen vannacht 50 tot 65 meteoren per uur kunnen zien. Als je ze wil zien, kijk je best naar het noordoosten en neem je 2/3 hoogte boven de horizon. Je gaat ze de hele nacht kunnen zien, maar het beste moment is na middernacht, vanaf 2 uur. De meeste zullen te zien zijn rond 3-4 uur in de heel vroege ochtend. Het gaat wisselend bewolkt zijn, dus er zullen perioden met een open hemel zijn. En wie ze deze nacht mist, krijgt morgen of overmorgen nog een tweede kans”, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters bij HLN LIVE.

Nog een tip: ga weg van een plek met veel lichtvervuiling. Maakt het tot slot uit waar je woont in België? “In principe zal iedereen naar de zeer kleurrijke meteoren kunnen kijken. Hou wel rekening houden met vroege bewolking aan de kust, in het centrum en oosten van het land kunnen mistbanken en nevel in de vroege ochtend hier en daar voor wat hinder zorgen”, aldus Peters nog.

Wanneer?

Hoewel de meeste meteoren op vrijdag 13 augustus te zien zijn, is het aantal zichtbare vallende sterren ook de nachten ervoor en erna groot. Zo zijn komende nacht ongeveer 34 vallende sterren per uur te zien en zijn het er op zondag 15 augustus ongeveer 35 per uur.

Hoe?

De meteoren van de Perseïden lijken uit een punt aan de noordoostelijke horizon te komen. Je kijkt dus het best die kant op. Wie optimaal wil genieten van de sterrenregen, kan ook altijd gebruik maken van de volgende tips van Meteovista.

- Zoek een donkere plek op zonder kunstlicht. Vanuit het open veld zijn meer vallende sterren te zien dan vanuit een verlichte achtertuin in de stad.

- Zorg voor een vrij zicht op de hemelkoepel. Zelfs als bomen, struiken of gebouwen maar een klein deel van de hemel afschermen, is een deel van de vallende sterren niet zichtbaar.

- Laat de ogen zo’n 15 minuten wennen aan het donker. Kijk dus tijdens het wachten ook niet op een smartphone met fel licht.

- Neem regelmatig een pauze, want door het turen vermoeien de ogen vrij snel.

- Wees fit en eet en drink voldoende. Deze energie hebben de ogen nodig om goed te kunnen kijken.

- Trek warme kleding aan. Dit geldt ook voor de zomer, want wie langdurig ’s nachts buiten zit, krijgt het snel koud.

