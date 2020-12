Vandaag verschijnt dit fenomeen aan de hemel voor de eerste keer sinds middeleeuwen

Zulke ‘grote conjuctie’ doet zich ongeveer om de twintig jaar voor, maar dat betekent niet dat het fenomeen telkens zichtbaar is. Als de twee planeten te dicht tegen de zon staan, speelt dit de waarneming zwaar parten. Iets wat deze keer heel goed meevalt. Ook de afstand tussen de twee planeten, afhankelijk van de positie van de aarde, is zeldzaam klein. Het zou dan voor het eerst sinds 4 maart 1226 zijn dat de conjuctie goed waarneembaar is. Telescopen bestonden toen nog niet, het fenomeen was die middeleeuwse dag in de vroege ochtend ongeveer een kwartier lang te zien in onze streken, stelt New Scientist.