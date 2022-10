Van ‘onzichtbaarheidsmantel’ tot mRNA-vaccins: deze kanshebbers grepen naast een Nobelprijs

Voorin of vanachter op de achtbaan? Hier moet je gaan zitten voor de grootste kick

Een dagje pretpark is perfect om even te ontspannen tijdens deze drukke septembermaand. Een rit op de achtbaan is daarbij een must. Maar waar moet je precies gaan zitten om de grootste kick te krijgen? En kan je er ook echt gewichtsloosheid op ervaren? Wij vroegen het aan wetenschapsexpert Martijn Peters. “Het draait allemaal om de G-kracht.”

10 september