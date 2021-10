Van Gucht: “Vaccins blijven goed beschermen tegen ziekenhuisopname, na verloop van tijd minder goed tegen besmetting: uitbreiding boosterprik ligt op tafel”

Het coronavaccin van Pfizer beschermt na volledige inenting voor 90 procent tegen ziekenhuisopname na besmetting, en dat voor minstens zes maanden, zo blijkt uit een nieuwe studie in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet . De bescherming tegen besmetting neemt wel na verloop van tijd flink af. De resultaten liggen in de lijn van de gegevens in ons land, bevestigt Steven Van Gucht van Sciensano, en lijken het belang van een boosterprik te onderstrepen. “Die ligt op tafel voor risicogroepen jonger dan 65 en ook voor wie het vaccin van Johnson & Johnson - en dus maar één prik - kreeg”, aldus de viroloog.

Gedurende de eerste maand na de tweede inenting beschermt Pfizer/BioNTech nog voor 88 procent tegen het oplopen van het virus, na vijf maanden nog maar voor 47 procent, ontdekten de wetenschappers achter de studie in The Lancet. Volgens hen laten de onderzoeksresultaten zien dat boosterdoses van het vaccin nodig zullen zijn om de bescherming hoog te houden. De studie liep ongeveer een half jaar en de effectiviteit van het vaccin tegen ziekenhuisopname nam in die periode niet af.

Volgens de wetenschappers bewijst het onderzoek dan ook dat het vaccin goed beschermt tegen ziekenhuisopnames, zelfs nu de besmettelijker deltavariant van het virus dominant is. De afnemende effectiviteit van het vaccin tegen besmetting komt volgens de wetenschappers waarschijnlijk door afnemende immuniteit en niet zozeer doordat de deltavariant de vaccins omzeilt.

Sciensano-viroloog Steven Van Gucht zegt dat de resultaten overeenkomen met wat wetenschappers in ons land vaststellen. “De vaccins in het algemeen beschermen goed tegen hospitalisatie, met relatief kleine verschillen onderling. De mRNA-vaccins van Moderna en Pfizer scoren wat beter dan de vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson. We zien wel dat de bescherming tegen milde klachten vermindert met de tijd én met de leeftijd. Ouderen van boven de 80 jaar lijken toch nog vatbaarder.”

Een eenduidige reden voor de toename van doorbraakinfecties - volledig gevaccineerden die toch positief testen - is er volgens Van Gucht niet. “Het kan zijn dat de immuniteit dankzij het vaccin afneemt, maar er circuleert ook meer virus, terwijl onze contacten met anderen toenemen, zeker bij gevaccineerden. Dat kan ook tot meer positieve gevallen leiden. Maar de bescherming tegen ziekenhuisopname blijft hoog.”

Van Gucht ziet een boosterprik vooral als voorzorgsmaatregel. “We willen in de eerste plaats hospitalisaties en overlijdens vermijden. Ik sta volledig achter een derde prik omdat je een potentiële vermindering van bescherming tegen ziekenhuisopname wil vóór zijn. Die derde dosis kan beter een paar maanden later gezet worden om het langdurig geheugen van ons immuunsysteem beter te trainen.

Er is al beslist dat 65-plussers een boostershot kunnen krijgen. Ook aan mensen met een immuunziekte wordt een derde dosis toegediend, maar dat is volgens Van Gucht in theorie geen boosterprik. Voor die personen zijn gewoon drie injecties voorzien in plaats van twee, omdat sommigen nauwelijks reageren op het vaccin, legt de viroloog uit. Maar dan zijn er nog de risicogroepen jonger dan 65 én de mensen die maar één prik hebben gehad omdat ze het vaccin van Johnson & Johnson kregen. “Ik denk niet dat dit dringend is, maar de Hoge Gezondheidsraad buigt zich daarover. De derde prik voor die mensen ligt op tafel.”

Van Gucht is wel geen voorstander van het systeem in Israël, waar ze ervoor gekozen hebben om “altijd hoge antistoffen na te streven”. “Ik weet niet of dat wel nodig is”, besluit hij.

Deltavariant

Een andere studie, die nog wacht op een ‘peer review’, onderzocht 139.164 contactpersonen van 95.716 met Covid besmette mensen tussen januari en augustus van dit jaar in het Verenigd Koninkrijk. Toen streden de alfa- en deltavariant nog voor dominantie. Bleek dat de vaccins wel enige bescherming boden, maar volledig gevaccineerden die de deltavariant opliepen, hadden bijna tweemaal zoveel kans om het virus door te geven dan wie besmet was met de alfavariant. Het effect van het vaccin vervaagde ook na verloop van tijd. Drie maanden na het tweede shot van AstraZeneca zat de besmettingsgraad van 67 procent al op het niveau van die bij niet-gevaccineerden. Twee weken na de volledige vaccinatie was er nog 57 procent kans dat een hoogrisicocontact het virus opliep. Bij Pfizer gingen die cijfers van 42 naar 58 procent.

De resultaten “verklaren mogelijk waarom we ondanks wijdverbreide vaccinatie zoveel verdere overdracht van de deltavariant hebben gezien”, zegt David Eyre, coauteur en epidemioloog aan de University of Oxford. Maar volgens hem suggereren ze ook dat een boostershot mogelijk de overdracht van het virus kan verminderen.

150.000 boosterprikken gezet

Sinds in september gestart werd met het toedienen van een extra dosis van het coronavaccin aan mensen uit bepaalde kwetsbare groepen, zijn er in België bijna 150.000 dergelijke boosterprikken gezet, volgens gezondheidsinstituut Sciensano. De teller van het aantal extra prikken stond op 3 oktober op 148.412.

De extra prikken worden toegediend met het vaccin van Moderna of Pfizer/BioNTech.

