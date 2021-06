“Vaccins van Pfizer en Moderna geven mogelijk jaren bescherming”

Zelfs maanden na de inspuiting zijn de immuuncellen nog steeds aan het werk om het coronavirus te verslaan, zegt Ali Ellebedy, immunoloog aan de Washington University in het Amerikaanse St. Louis, tegenover The New York Times. De studie waarvan hij de hoofdauteur is, is verschenen in het vakblad Nature. "Dat is een goed teken over de duurzaamheid van ons immuniteitssysteem tegen het virus.” In de studie zijn enkel de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna onderzocht, en niet die van Johnson & Johnson en AstraZeneca.