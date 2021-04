Vaccinatieteller België: zo ver staat ons land met de vaccins

Tegen september van dit jaar moet elke meerderjarige Belg die dat wil gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, in Vlaanderen wordt zelfs op 11 juli gemikt. Ook elders moet massale vaccinatie voor groepsimmuniteit helpen zorgen. Op deze pagina houden we u continu op de hoogte van de vaccinaties in België en Vlaanderen.

Hoeveel mensen zijn al gevaccineerd?

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De cijfers komen uit VACCINET, en worden dagelijks gecommuniceerd door Sciensano. In de realiteit zal het aantal vaccinaties hoger liggen, omdat er een grote vertraging tot een week op de registratie zit.

In de tabel ziet u het aantal deels en volledig gevaccineerde personen, en hun aandeel ten opzichte van de totale bevolking. De groep volledig gevaccineerde personen vormt een deel van de minstens deels gevaccineerden.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid deelt ook de vaccinatiecijfers per gemeente voor Vlaanderen:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoe snel vaccineren we?

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Elke dag krijgen er inwoners ofwel een eerste prik (rode kleur) of een tweede (blauwe kleur). Het gemiddelde van alle dagelijks geplaatste dosissen ziet u aan de zwarte lijn.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Afhankelijk van de fase zet het ene gewest op een bepaald moment meer vaccins dan het andere. Onderstaande grafiek toont het aantal toegediende vaccins per gewest per dag, bovendien verrekend op de bevolking in die regio.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Na de voorzichtige opstart van de campagne in de beginweken zitten we momenteel aan ongeveer 300.000 toegediende dosissen per week.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wie is er al gevaccineerd?

De vaccinaties in België gebeuren van oud naar jong, met inentingen die in de eerste fase in de woonzorgcentra gebeurden. Na de ziekenhuis- en zorgmedewerkers volgen nu de 65-plussers, die ook van oud naar jong gevaccineerd zullen worden. Toch zijn er ook al jongere mensen ingeënt, en zelfs minderjarigen. Het gaat dan specifiek om stagiairs en jobstudenten in de zorgsector.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In absolute cijfers:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voorlopig zijn nog veel meer vrouwen dan mannen gevaccineerd. De oorzaak is dubbel: er zijn statistisch gezien meer oudere vrouwen dan mannen van dezelfde leeftijd, en het aandeel vrouwen bij het zorgpersoneel ligt hoger dan het aandeel mannen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoeveel vaccins zijn er geleverd en wat is de stock?

Elke week krijgen we nieuwe vaccins geleverd, voorlopig van drie producenten: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca. Vanaf midden april komt daar ook het Janssen-vaccin van Johnson & Johnson bij.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Niet alle al geleverde dosissen worden meteen toegediend, en er komt heel wat kritiek op de soms lange tijd tussen aankomst van een vaccin en de werkelijke toediening. Toch is een zekere doorlooptijd volgens de overheden, zoals het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, normaal. Alles wat in stock zit, is ingepland voor de komende weken, klinkt het.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Uit voorzichtigheid vertrekken uitnodigingen om zich te laten inenten vaak pas op het moment dat de vaccins ook effectief geleverd zijn, en die uitnodiging is dan ook nog niet voor meteen. Er wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld vertragingen bij de post, en mensen moeten nog de tijd krijgen hun afspraak te wijzigen. Alles bij elkaar zit er zo tot twee weken tussen levering en plaatsing van een vaccin.

De rode stippellijn op de grafiek toont de theoretische stock op dit moment, al zal die in realiteit lager zijn door de vertraging in de registratie van de toedieningen. Ook moet rekening gehouden worden met een noodstock van enkele tienduizenden vaccins.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoe groter de leveringen worden, hoe groter de voorraad ook zal worden, dat is logisch. Beter is het dan ook te kijken naar de doorlooptijd van een vaccin. De grafiek hieronder toont het aantal dagen tussen een levering en de dag waarop die volledige hoeveelheid vaccins is toegediend. Hoe lager, hoe sneller een bepaalde levering is verwerkt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoeveel vaccins mogen we nog verwachten?

Het aantal vaccinleveringen neemt steeds meer toe, hieronder tonen we de planning van de leveringen zoals die tot nu toe bekend is en gedeeld is door de taskforce Vaccinatie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wat staat er op de planning?

Elke week geeft het Agentschap Zorg en Gezondheid regelmatig een planning van de toedieningen voor Vlaanderen mee. Die vindt u hier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook het aantal geplande inentingen in de vaccinatiecentra gaat stelselmatig de hoogte in.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hieronder ziet u hoeveel vaccins elk vaccinatiecentrum de voorbije weken al kreeg en de komende weken mag toedienen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wanneer is het aan u?

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) kondigde midden maart aan dat elke volwassen Vlaming die dat wil, tegen 11 juli gevaccineerd kan zijn met minstens een eerste dosis. Eind april moeten alle 65-plussers een eerste prik hebben gekregen. Vanaf begin april starten ook de mensen met onderliggende aandoeningen, en vanaf mei komt de jongere bevolking aan de beurt.

Op deze indicatieve planning die minister Beke deelde ziet u wanneer het aan u is, als de leveringen van de vaccins lopen zoals voorzien.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zitten we op schema?

De uiteindelijk doelstelling is om minstens 70 procent van de bevolking volledig in te enten om zo aan groepsimmuniteit te komen. Minderjarigen worden volgens de voorlopige planning niet gevaccineerd. De Europese Commissie heeft zichzelf tot doelstelling gesteld dat aantal tegen het einde van de zomer, 22 september, te bereiken.

Om specifiek in Vlaanderen de doelstelling van 11 juli te halen, moeten er nog een stevig aantal tanden worden bijgestoken in de vaccinatie. In deze tabel ziet u hoeveel nieuwe personen elke dag gemiddeld worden ingeënt met een eerste dosis in Vlaanderen, en hoeveel dat er zouden moeten zijn om op 11 juli iedereen een eerste keer te hebben gevaccineerd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op de grafiek ziet u het traject dat we tot nu toe hebben afgelegd in Vlaanderen, hoe dat verder zou verlopen aan het huidige tempo, en welke curve we zouden moeten volgen om op 80, 90 of 100 procent gevaccineerden uit te komen tegen 11 juli.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Bekijk hier de meest recente video’s over het coronavirus: