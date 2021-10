Vaccinatie na infectie met Covid-19 biedt beste bescherming tegen meer varianten

Wie het coronavirus oploopt, bouwt in principe immuniteit op, onder meer via een soort van geheugen dat je lichaam in de toekomst beschermt tegen een nieuwe infectie. Het is nog altijd niet duidelijk hoe ziek een coronapatiënt nu moet zijn om genoeg immuniteitsgeheugen te ontwikkelen als bescherming en hoelang die dan zou blijven duren. Daarom wordt ook wie al Covid-19 heeft gehad toch nog aangeraden om zich te laten vaccineren.

Onderzoekers menen dat die combinatie van infectie en vaccinatie de beste bescherming biedt tegen een nieuwe besmetting. Wie enkele maanden na een infectie gevaccineerd is, heeft zogenaamde ‘hybride immuniteit’, een soort van “superimmuniteit”, noemt viroloog Warner Greene van de Gladstone Institutes in San Francisco het. Volgens een nieuwe studie in Science blijft die bescherming ook lang aanhouden, volgens Greene zelfs veel langer dan vaccinatie alleen, al is dat nog niet bewezen. De viroloog waarschuwt er wel voor dat we een infectie niet zelf bewust moeten gaan opzoeken om die bescherming op te bouwen, omdat een ernstig ziekteverloop zeker geen lachertje is en iedereen kan overkomen.

Monica Gandhi, infectiologe aan de University of California, dat je laten vaccineren drie maanden of - nog beter - een half jaar na een infectie de best mogelijke bescherming geeft. Ze voegt eraan toe dat een tweede injectie bij die mensen nauwelijks nog iets toevoegt. Volgens haar is ook een derde boosterprik voor volledig gevaccineerden met een infectie niet nodig op dit moment. “Als je al natuurlijke immuniteit hebt, is één dosis voldoende”, stelt Gandhi.

Herinfectie

Volgens een andere nieuwe studie van het Rockefeller Institute in New York zijn gevaccineerden die besmet zijn geweest met Covid-19 ook beschermd tegen een bredere waaier aan varianten dan wie alleen maar gevaccineerd is. Theodora Hatziioannou, een van de auteurs van het onderzoek, zegt wel dat, als je moet kiezen, je voor vaccinatie moet gaan. Een prik leidt tot meer neutraliserende antilichamen die de strijd aangaan tegen een infectie. Die antilichamen nemen na verloop van tijd af en dus is het beter om met een hoger aantal te beginnen. “Vijf-zes maanden na vaccinatie of infectie, hadden de gevaccineerde deelnemers over het algemeen hogere niveaus van neutraliserende antilichamen dan de geïnfecteerde, ook tegen varianten”, zegt ze.

Het blijft wel onduidelijk hoe snel iemand geherinfecteerd kan geraken na een eerste besmetting met Covid-19. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC zorgt een besmetting bij jonge, gezonde mensen voor een bescherming van 80 tot 90 procent tegen een tweede infectie. Bij oudere mensen en bij mensen met een immuniteitsziekte zou die kans op herbesmetting veel groter zijn. Een milder of asymptomatisch ziekteverloop zou minder bescherming bieden dan een ernstiger. Wie zich niet laat vaccineren maakt volgens het CDC meer dan dubbel zo veel kans om Covid-19 op te lopen dan wie volledig gevaccineerd is.