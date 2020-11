Vaccin van Pfizer-BioNTech scoort beter dan aanvankelijk gedacht: 95 procent doeltreffend

Aangereden wolven onderzocht: dit leren we uit hun autopsie

22 oktober Het verkeer eiste de laatste weken een zware tol in het Belgische wolvenlandschap. Op tien dagen tijd werden twee Limburgse wolvenwelpen, dochters van August en Noëlla, aangereden in Limburg. De wolvinnen kwamen terecht op de snijtafel van het INBO in Geraardsbergen. Wetenschappers willen meer te weten komen over de gezondheidstoestand van de dieren en verzamelen stalen als referentiemateriaal voor de toekomst.