Urinetest om borstkanker op te sporen wint internationale James Dyson Award

The Blue Box is uitgevonden door de 23-jarige Spaanse Judit Giró Benet. Het is een thuisapparaat voor borstkanker dat een urinestaal gebruikt om vroege tekenen van borstkanker te detecteren. Op die manier kunnen vrouwen thuis op een niet-invasieve, pijnvrije en goedkope manier zelf testen op tekenen van borstkanker. Via een app worden de resultaten bij een positieve test meteen doorgestuurd naar een medische professional. De komende jaren zijn cruciaal voor de uitvindster, want het prototype zit in de laatste fase en is klaar voor menselijke studies en klinische proeven.