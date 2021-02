Universiteit van Oxford gaat Covid-vaccin ook op kinderen testen

Onderzoekers van Oxford willen met de klinische studie testen of de entstof die de universiteit samen met farmabedrijf AstraZeneca ontwikkelde ook werkt bij kinderen tussen 6 en 17 jaar. Ongeveer 300 vrijwilligers zullen deelnemen aan de studie. De eerste kinderen zullen deze maand al een spuit krijgen, meldt Oxford in een verklaring. Tot 240 deelnemers krijgen het echte vaccin, de rest krijgt een placebo.

Volgens de vereniging van kinderartsen Royal College of Paediatrics and Child Health kan Covid-19 ook bij kinderen tot de dood of zwaar ziek zijn leiden. Maar het is ook duidelijk dat de mortaliteit door Covid-19 bij kinderen aanzienlijk lager is dan bij volwassenen.