Unieke foto van NASA-astronaut legt sterrensporen en aarde vast vanop internationaal ruimtestation

Wetenschap­pers proberen mysterie rond ‘donkere materie’ te ontrafelen en kruipen daarvoor in kilometer diepe goudmijn

Diep in een goudmijn in de stad Stawell, Australië, zijn onderzoekers op jacht naar de onzichtbare stof waaruit 85 procent van de materie in het heelal zou bestaan. Deze stof heet donkere materie en professor Elisabetta Barberio en haar collega’s zijn overtuigd dat de oude goudmijn de ideale plek is om het voor het eerst waar te nemen.

19 augustus