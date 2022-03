Uitzonderlijk weerfenomeen op de grens van Argentinië en Paraguay: “Grijs-zwarte wolk door as, roetdeeltjes en rook”

Superzwaar zwart gat verscholen in een ring van kosmisch stof

In het centrum van het sterrenstelsel Messier 77 is een wolk van kosmisch stof waargenomen die een superzwaar zwart gat aan het zicht onttrekt, zo heeft de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) woensdag bekendgemaakt. De ontdekking bevestigt voorspellingen van zo'n dertig jaar geleden en geeft astronomen nieuw inzicht in de 'actieve galactische kernen', die tot de helderste en meest raadselachtige objecten in het heelal behoren.

