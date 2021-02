UITGELEGD. “Besmettingen blijven dalen” versus “daling besmettingen is gestopt”: wat is het nu?

Elke dag worden er gemiddeld 1.813 coronabesmettingen per dag gemeld in België, een daling van 12 procent. Tegelijkertijd daalt de curve niet meer verder. Hoe kan dat?

De dagelijkse cijfers kunnen ook na een jaar corona nog behoorlijk verwarrend zijn. Maar hoe zit het nu, daalt het aantal besmettingen nog of niet?

Kort gezegd: neen, de curve daalt niet meer, zoals op de grafiek te zien is. Tussen dinsdag 9 en maandag 15 februari zijn er gemiddeld 1.813 besmettingen per dag bijgekomen. Tussen maandag 8 en zondag 14 februari waren dat er gemiddeld nog 1.792 per dag. Nu zijn dat er dus méér, en is de daling gestopt.

Toch meldt Sciensano vandaag een daling van 12 procent. De reden daarvoor is op zich eenvoudig: het gezondheidsinstituut vergelijkt de periode van 9 tot en met 15 februari met de periode van 1 tot en met 8 februari, een week eerder dus. En in die periode waren er gemiddeld elke dag 2.068 besmettingen per dag. Op een week tijd is het gemiddelde op die manier effectief met 12 procent gedaald. Tegenover gisteren is het gemiddelde echter met 1,7 procent gestegen.

Alles hangt dus af van de twee periodes die je met elkaar vergelijkt. Sciensano kijkt naar het gemiddelde van een week eerder om een stabiel beeld te krijgen, maar die stabiliteit zit sowieso al in het feit dat er twee gemiddelden met elkaar worden vergeleken.

Ook komende dagen nog stijging

Het gemiddelde wordt overigens altijd berekend met vier dagen vertraging, omdat niet alle positieve testen meteen worden geregistreerd. Vandaag vrijdag krijgen we dus een gemiddelde tot en met vorige maandag. Maar Sciensano geeft in zijn open data ook al altijd de voorlopige cijfers van de laatste dagen mee, en op basis van historische trends kan daarmee al een schatting worden gemaakt van de uiteindelijke cijfers voor die dagen.

Voor dinsdag staan er zo al 2.282 besmettingen op de teller, wat er uiteindelijk waarschijnlijk ongeveer 2.400 zullen worden. Voor woensdag zijn het er tot nu toe 1.357, wat er waarschijnlijk ongeveer 2.700 zullen worden.

Zaagtandprofiel

Zo kan ook het gemiddelde voor de komende dagen al redelijk nauwkeurig voorspeld worden, en daaruit blijkt dat de curve zal blijven stijgen (de lijn na de grijze stippellijn op de grafiek). Morgen zal het gemiddelde zo allicht rond de 1.848 komen te liggen, overmorgen rond de 1.932.

Op die manier gaan we verder in de zigzag-beweging van de vorige weken, met telkens een periode van dalingen, gevolgd door een periode stijgingen. Sciensano-viroloog Steven Van Gucht had het eerder deze week over een zaagtandprofiel in de curve. “Het zou me niet verbazen mochten we volgende week opnieuw lichtjes stijgen”, voorspelde hij toen al.

Ook positiviteitsratio stijgt

De stijgende curve blijkt overigens ook uit de positiviteitsratio: die vergelijkt het aantal positieve testen met het totale aantal afgenomen testen. Vandaag ligt die ratio op gemiddeld 5,23 procent, terwijl er eerder deze week 5,01 procent konden aantikken. Ook dat cijfer zal de komende dagen blijven toenemen.

