Twee asteroïden scheren deze week langs de aarde

Astronau­ten verliezen heel wat botmassa tijdens ruimtemis­sies en die winnen ze niet makkelijk terug

Astronauten verliezen decennia aan botmassa door hun reis naar de ruimte. Zelfs jaren nadat ze terugkeren naar de aarde, is de botdichtheid niet volledig hersteld. Wetenschappers waarschuwen in een nieuwe studie, gepubliceerd in het vaktijdschrift ‘Scientific Reports’ , dat dit een “grote zorg” is voor toekomstige missies naar Mars, die enkele jaren in beslag zullen nemen.

1 juli