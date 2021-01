Tot nog toe drie meldingen van milde bijwerkingen door coronavaccins in België

Het FAGG zegt voortaan elke week een “volledig transparant” overzicht van de gekende bijwerkingen van de coronavaccins te zullen publiceren, om zo het vertrouwen in de vaccins te verhogen. “Een opzoeking in de Europese geneesmiddelenbewakingsdatabank EudraVigilance toonde drie meldingen van bijwerkingen met Comirnaty (het vaccin van Pfizer/BioNTech, red.) die zich hebben voorgedaan in België tussen 28 december 2020 en 5 januari 2021", zo klinkt het in het eerste overzicht. Sinds het vaccin werd vergund, gaat het om een totaal van drie meldingen. Geen enkele melding werd beschouwd als ernstig.

De patiënten die de milde bijwerkingen ervoeren waren een 52-jarige man, en twee oudere mensen van wie de exacte leeftijd niet bekend is. Op dit moment worden in België bewoners van de woonzorgcentra en een deel van het zorgpersoneel in de ouderenzorg gevaccineerd. Tot vanmorgen waren ongeveer 25.000 vaccins toegediend, tussen de start van de campagne en 5 januari waren het er naar schatting ongeveer 2.500.

“De meeste van de gemelde bijwerkingen zijn gekende bijwerkingen en zijn beschreven in de bijsluiter”, aldus het FAGG nog. Over de drie meldingen verspreid ging het om misselijkheid, vermoeidheid, een verhoogde temperatuur, een tijdelijke hoest, en jeuk. Het FAGG benadrukt dat het bovendien niet bewezen is dat de bijwerkingen een direct gevolg zijn van het vaccin. “Informatie over gemelde bijwerkingen mag niet worden geïnterpreteerd dat het vaccin het waargenomen effect veroorzaakt of dat het gebruik ervan een risico inhoudt.”

Wie op zoek is naar meer informatie over het vaccin van Pfizer/BioNTech, kan terecht op de website van het FAGG. Wie na het toedienen van het vaccin bijwerking merkt, kan die ook zelf melden.

