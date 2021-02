Topwetenschapper Harvard blijft geloven dat aliens vier jaar geleden op bezoek kwamen, maar hij krijgt stevige tegenkanting

“Aliens hebben ons in 2017 een bezoek gebracht, maar wetenschappers hebben die realiteit genegeerd.” De stelling doet misschien de wenkbrauwen fronsen, maar ze komt niet van de eerste de beste. Avi Loeb is een topastronoom aan de universiteit van Harvard die ook al samengewerkt heeft met Stephen Hawking. In het wereldje wordt hij nu echter vooral afgedaan als een collega “die met straffe beweringen het publiek wil bespelen”.

De bekende Israëlisch-Amerikaanse kosmoloog verwijst naar de doortocht van ‘Oumuamua’, een mysterieus object dat vier jaar geleden in sneltreinvaart door ons zonnestelsel vloog. Het 400 meter lange gevaarte wisselde soms van tempo, hield geen rekening met de zwaartekracht en had de vorm van een sigaar. Een komeet kon het niet zijn omdat de nevelige wolk van gassen en stof ontbrak. Experts spraken van het eerste interstellaire object dat vanop Aarde waargenomen werd.

Volledig scherm Een kunstenaar maakte deze schets van Oumuamua. © AFP

Sonde

De ‘ruimterots’ kwam dus uit een ander zonnestelsel, maar was het daarom ook buitenaards? In dit geval: hadden aliens werkelijk een sonde gecreëerd waarmee ze een verkenningstocht uitvoerden?

De controversiële these won aan belang sinds Loeb zich in 2018 in het kamp van de ‘believers’ aansloot. Zijn artikel in het wetenschappelijke blad ‘Astrophysical Journal Letters’ deed alvast het nodige stof opwaaien.

Computersimulaties

Uit een studie van vorig jaar bleek echter dat Oumuamua - Hawaïaans voor ‘scout’ - volledig natuurlijk ontstaan zou zijn. Rotsachtige objecten kunnen immers uit een zonnestelsel gekatapulteerd worden door getijdenkrachten.

Computersimulaties vonden na lange tijd een verklaring voor de ‘sigaarvorm’ en ook het mysterie van de plotse versnellingen leek opgehelderd. “Een combinatie van waterijs met de uitwaseming van gas”, meent hoofdauteur Yun Zhang. Elk planetensysteem zou volgens haar zelfs zo’n 100 biljoen objecten als Oumuamua uitstoten.

“We zijn niet speciaal”

De wetenschappelijke uitleg kan Loeb echter niet overtuigen. Hij bracht nu een boek uit om zijn theorie rond buitenaardse wezens te staven. Zij zouden een lichtzeil gefabriceerd hebben dat via zonlicht voortgestuwd wordt.

“Denken dat we uniek en speciaal zijn is gewoon arrogant. We zouden ons beter verzoenen met het feit dat er nog veel andere culturen bestaan. We moeten ze nu enkel nog vinden”, klinkt het in ‘Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth’.

Volledig scherm © RV

“Hij praat publiek naar de mond”

Astrofysicus Ethan Siegel betreurt dat Loeb die weg ingeslagen is. “Ooit was hij zeer gerespecteerd. Nu het niet meer lukt om collega’s met argumenten te overtuigen, praat hij het grote publiek maar naar de mond”, schrijft hij in ‘Forbes’.

Ook de Nederlandse hoogleraar Sterrenkunde Gijs Nelemans denkt er zo over. “Loeb heeft al eerder spraakmakende zaken aangekaart. Hij gooit ze in de groep en kan ze goed uitmelken, daarna mogen anderen het zaakje uitzoeken. Als ik zou moeten kiezen tussen aliens of de wetenschappelijke uitleg, dan wordt het toch de tweede optie. Er zijn bij dit object ook radiometingen gedaan en er werd geen enkel signaal vastgesteld.”

“Pesterijen”

Loeb noemt dit soort reacties pestgedrag. “Galileo werd ook ooit verketterd omdat hij ontdekte dat de Aarde niet het centrum van het universum was. We zouden veel meer middelen moeten besteden aan de zoektocht naar buitenlands leven. Als we hun technologie zouden bestuderen, kunnen we misschien wel een miljoen jaar winst boeken.”