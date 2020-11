"Tien keer meer coronabesmettingen in ons land dan vastgesteld”

We wisten al dat er wereldwijd een onderrapportage is van het aantal reële besmettingen met Covid-19, omdat simpelweg niet iedereen wordt getest. In een nieuwe studie bengelt België samen met Italië, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk ergens onderaan, met een detectie van nog geen 10 procent van het werkelijke aantal infecties. In Italië zijn er naar schatting zelfs 17,5 keer meer gevallen dan de bevestigde.

Australische wetenschappers onderzochten de gegevens van elf Europese landen en van Australië, Canada, Zuid-Korea en de VS om een schatting te kunnen maken van het reële aantal coronabesmettingen van in totaal meer dan 800 miljoen inwoners. Uit hun analyse blijkt dat tussen maart en augustus de besmettingsgraad in die vijftien landen gemiddeld 6,2 keer hoger lag dan de bevestigde gevallen: 49,7 miljoen gevallen ten opzichte van 8 miljoen. “Dit heeft belangrijke implicaties voor de controle van en de kans op besmetting”, zegt professor Quentin Grafton van de Australian National University. Slechtste leerlingen van de klas zijn België, Frankrijk, Engeland en Italië, waar nog geen tien procent van het reële aantal infecties werd gedetecteerd.

Aan de andere zijde staan Zuid-Korea en Australië, dat eind april het dichtst bij het aantal werkelijke gevallen kwam in de rapportage, maar eind augustus toch nog altijd een infectiegraad had die vijf keer hoger geschat wordt dan wat officieel gerapporteerd werd. In Australië kon 0,48 procent van de bevolking, of 130.000 mensen, besmet zijn, terwijl de bevestigde gevallen uitkwamen op 0,10 procent van de bevolking. Zuid-Korea had naar schatting 2,6 keer meer Covid-19-infecties dan de bevestigde gevallen.

De onderzoekers gebruikten de zogenaamde ‘backcasting’-methode. “Simpel gezegd, analyseerden we statistieken over hoeveel mensen in een bepaald land waren overleden aan Covid-19 en werkten vervolgens achterwaarts om te zien hoeveel mensen besmet zouden moeten zijn geweest om tot dat aantal sterfgevallen te komen”, legt Steven Phipps van Ikigai Research uit. Overlijdens aan Covid-19 werden vergeleken met de tijdspanne tussen besmetting en symptomen en tussen symptomen en het overlijden. “Onze methode is een nieuwe en gebruiksvriendelijke manier om het werkelijke aantal besmettingen te schatten, als er maar betrouwbare gegevens zijn over het aantal dodelijke slachtoffers dat aan Covid-19 kan worden toegeschreven.” Volgens de wetenschappers geeft dit een betrouwbaarheidsinterval van 95 procent voor de geschatte reële besmettingsgraad bij de bevolking.