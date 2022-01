“Teleurstellende" studie ontkracht dat organische verbindingen in Marsmeteoriet van biologische oorsprong zijn

De ALH 84001-meteoriet is sinds zijn aankomst op Aarde voer voor discussie geweest. Het eerste onderzoeksteam dat met de Marsmeteoriet aan de slag ging, geloofde immers dat hij bewijs leverde voor voormalig leven. Andere onderzoekers hebben dat altijd ontkracht. Ook het onderzoeksteam van Andrew Steele (Carnegie Institution for Science) vond dat de organische verbindingen geen biologische oorsprong hebben, maar het resultaat zijn van een interactie tussen water en het gesteente.

Allan Hills ( ALH) 84001, een meteoriet van wel vier miljard jaar oud en met een gewicht van ongeveer 2 kilogram, belandde enkele tientallen jaren geleden op Aarde. In 1984 werd hij ontdekt op Antarctica. De meteoriet had er een hele reis opzitten en was afkomstig van Mars, zo bleek uit onderzoek van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. ALH 84001 zou al snel wereldberoemd worden omdat hij in 1996 door een onderzoeksteam van NASA gelabeld werd als ‘bewijs voor buitenaards leven’.

De jaren daarop kwamen steeds meer sceptische wetenschappers, niet betrokken bij het eerste onderzoek, met theorieën op de proppen die het ‘bewijs voor buitenaards leven’ ontkrachtten. Ook het recentste onderzoek, dat gepubliceerd werd in het vaktijdschrift ‘Science’, lijkt dat bewijs van tafel te vegen.

Zout water

Dat zit zo: oorspronkelijk dacht men dat de koolstofrijke verbindingen in de meteoriet moesten wijzen op voormalig leven. Volgens het huidige onderzoek zijn die verbindingen echter het resultaat van water - wellicht zout water - dat gedurende lange tijd doorheen het stuk rots op Mars stroomde. Daardoor trad het geochemische proces serpentinisatie op, waarbij ijzer- of magnesiumrijke stollingsgesteenten chemische reacties aangaan met circulerend water.

Voordat de rots in een meteoriet veranderde, vonden er immers drie inslagen plaats in de buurt. De eerste twee zorgden ervoor dat de rots lichtjes afbrokkelde, waardoor het water zich een weg kon banen. Bij de derde inslag werd het stuk rots van 2 kilogram tot slot weggeslingerd, om uiteindelijk op Aarde te belanden.

Volledig scherm De oppervlakte van Mars. © EPA

Gekibbel

Katie Thomas-Keprta en Simon Clemett, twee astronomen bij NASA die betrokken waren bij het eerste onderzoek naar de meteoriet, reageerden alvast teleurgesteld op de bevindingen van Andrew Steele. “Hoewel de nieuwe gegevens stapsgewijs bijdragen aan onze kennis over de meteoriet, lost speculatie het raadsel rond de oorsprong van het organisch materiaal niet op.”

Steele, op zijn beurt, prijst de originele bevindingen van het NASA-team en merkt op dat hun hypothese over voormalig leven “een redelijke interpretatie” was in die tijd (de jaren 80, red.). Maar de technieken zijn inmiddels bijgeschaafd en van groot belang voor “ons begrip over de rode planeet”.

Marsrover

Nog volgens Steele schuilt het échte bewijs van leven op Mars in de staaltjes die rechtstreeks van Mars naar de Aarde gebracht worden. Daar is Perseverance, de Marsrover van NASA, op dit moment druk mee in de weer. Er zijn inmiddels al zes stalen verzameld die over een tiental jaar richting de aarde gestuurd zullen worden.

Volledig scherm Perseverance, de Marsrobot die momenteel stalen van de rode planeet verzamelt. © EPA