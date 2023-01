Team van Belgische geologe vindt ruim 500 meteorieten op Antarctica, pronkstuk weegt bijna 8 kilo

Nieuw ontwikkeld membraan kan broeikas­gas­sen beter scheiden

Een nieuw membraan, ontwikkeld door bio-ingenieurs van de KU Leuven, slaagt er op een efficiënte, snelle en goedkope manier in om CO2 te scheiden van methaan of stikstof. Dat heeft de KU Leuven donderdag bekendgemaakt. Het onderzoek, dat gepubliceerd is in het wetenschappelijk tijdschrift ‘Science’, vormt een groot potentieel om de industriële uitstoot van CO2 te verminderen.

22 december