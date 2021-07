Studie universiteit Berkeley: “Gsm-gebruik verhoogt kans op kanker”

Joel Moskowitz, directeur aan de School of Public Health van de universiteit van Berkeley, roept al meer dan tien jaar dat de straling van mobiele telefoons schadelijk is voor de gezondheid. Maar volgens de onderzoeker hebben mensen er weinig oor naar, omdat ze verslaafd zijn aan hun smartphone. “We gebruiken ze nu voor alles en hebben ze zelfs nodig om te kunnen functioneren in ons dagelijkse leven. De idee dat ze mogelijk onze gezondheid schaden kunnen mensen volgens mij niet aan.”

Al in 2009 publiceerde Moskowitz met enkele collega’s een analyse van een aantal onderzoeken met als conclusie dat zwaar gsm-gebruik geassocieerd werd met een verhoogd risico op hersenkanker. Eind vorig jaar kwam er een update van dat verslag op basis van 46 studies uit zestien landen, dubbel zoveel als het team in 2009 had uitgeplozen. Opnieuw stellen de wetenschappers dezelfde bevinding vast: meer dan 1.000 uur gebruik van mobiele telefoons - ongeveer 17 minuten per dag over een periode van 10 jaar - wordt gelinkt aan een statistisch significante toename van 60 procent in tumors.

Uit de gereviewde studies blijkt dat de straling van gsm’s het risico op kanker, op niet-kwaadaardige tumoren en op neurologische aandoeningen verhoogt, en bovendien de voortplanting schade kan toebrengen. De risico’s worden niet alleen vergroot door de straling van smartphones maar ook van wifi.

De kankers doen er 20 tot 30 jaar over om zich te ontwikkelen, terwijl studies periodes tot tien jaar onder de loep nemen. Ook de straling van zendmasten kan gezondheidsklachten veroorzaken als hoofdpijn, vermoeidheid, geheugen- en slaapproblemen en elektromagnetische overgevoeligheid, zo blijkt nog.

Tips

Omdat de straling van een mobiele telefoon toeneemt als het signaal zwak is, raadt Moskowitz af om een smartphone te gebruiken als je maar één of twee streepjes ontvangst hebt. In de lift of in een auto, bijvoorbeeld, zou Moskowitz niet bellen.

De onderzoeker heeft nog andere tips. Zo zou hij, wanneer mogelijk, een vaste lijn gebruiken om te bellen en zou hij wifi en Bluetooth uitzetten als je die niet gebruikt. Wifi geniet voor hem wel de voorkeur boven een mobiel netwerk, omdat wifi je minder blootstelt aan straling.

Moskowitz pleit verder voor afstand. Volgens de directeur hou je je smartphone best minstens 25 centimeter van je hoofd en je lichaam. “Steek je telefoon in een handtas of in een rugzak. Zit hij toch in je broekzak, zet hem dan op vliegtuigmodus”, raadt Moskowitz aan. Beter dan bellen is sms’en, vindt hij, en als je belt, “gebruik dan niet-draadloze oortjes of zet de smartphone op speaker”. En een laatste tip: “Slaap niet met je toestel naast je hoofd. Zet het uit of leg het in een andere kamer”, aldus Moskowitz.