Studie: “Raaf is net zo intelligent als mensaap”

Archeolo­gen vinden uitzonder­lijk goed bewaarde resten van rijke man en slaaf in Pompeï

21 november Archeologen hebben in Pompeï uitzonderlijk goed bewaarde overblijfselen van een rijke man en een vermoedelijke slaaf van hem blootgelegd. Ze stierven door de hitte en de vulkanische as toen de nabijgelegen vulkaan Vesuvius uitbarstte in het jaar 79 na Christus.