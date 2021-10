Studie: “Mummies wellicht duizend jaar ouder dan we denken”

De oude Egyptenaren gebruikten ongeveer 4.000 jaar geleden al mummificatietechnieken. Dat is maar liefst duizend jaar vroeger dan men tot nu toe dacht. Wetenschappers onderzochten het lichaam van Khuwy, een edelman die in 2019 werd ontdekt in een graf op de necropolis Saqqara. Ze vermoeden dat Khuwy uit het Oude Rijk dateert. Het zou een van de oudste Egyptische mummies zijn die ooit werd ontdekt.

Lees ook Poolse wetenschappers ontdekken eerste zwangere mummie

“Als dit inderdaad een mummie uit het Oude Rijk is, moeten alle boeken over de geschiedenis van het Oude Rijk herzien worden”, zegt professor Salima Ikram, hoofd Egyptologie aan de American University in Cairo, aan The Observer.

Bijzondere vondst

Tijdens het mummificatieproces werd het lichaam in natron gedompeld zodat het uitdroogde. De huid werd bedekt met hars, en vervolgens werd het lichaam in met hars bewerkt linnen gewikkeld, waarna het in een sarcofaag werd geplaatst. De organen werden meestal in potten mee begraven met het lichaam.

Tot nu toe werd aangenomen dat mummificatie in het Oude Rijk zeer basaal - en niet altijd succesvol - was. In die vroege periode werden de hersenen nog niet verwijderd, en de overige organen slechts occasioneel. Er ging meer aandacht naar de uiterlijke verschijning van de overledene. Het gebruik van hars was in het Oude Rijk ook veel beperkter.

Opmerkelijk bij Khuwy zijn de verfijning van het mummificatieproces en de gebruikte materialen. Linnen en hars zijn overvloedig aanwezig en van een uitzonderlijk fijne kwaliteit. “Hij geeft een heel andere indruk van mummificatie in het Oude Rijk. Hij lijkt meer op mummies van duizend jaar later”, aldus Ikram.

In de religie van de oude Egyptenaren nam mummificeren een steeds belangrijkere plaats in, omdat zij geloofden dat het lichaam van de dode niet naar het eeuwige leven kon reizen zonder een stoffelijk lichaam dat niet verging.