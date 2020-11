Studie: “Mannen zonder vast werk hebben meer kans om vroeger te sterven”

Sciensano waarschuwt voor risico aerosols: “Fijne druppels kunnen meerdere uren in de lucht zweven”

4 november Gezondheidsinstituut Sciensano heeft op de persbriefing over het coronavirus gewaarschuwd voor het risico van fijne druppels die zich vormen terwijl we praten, niezen of hoesten, de zogenoemde aerosols. "Er zijn steeds meer aanwijzingen dat er zo besmettingen gebeuren", zei interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht. Een goede ventilatie is daarom belangrijk.