Studie: financiële hulp voor arme moeders stimuleert hersenactiviteit van hun baby's

Duizend moeders met een laag inkomen deden mee aan het onderzoek. De mama’s van jonge kindjes kregen een jaar lang elke maand een onvoorwaardelijke financiële steun van 333 dollar (295 euro). De wetenschappers stelden een sterkere hersenactiviteit op hoge frequentie vast bij de gezonde baby’s van 1 jaar oud. Dat wordt in verband gebracht met een beter functioneren op het gebied van taal, cognitie en sociaal-emotioneel gedrag.

De deelnemers aan de studie hadden diverse achtergronden. De meesten waren zwart of Latijns-Amerikaans, afkomstig uit New York City, New Orleans, Minneapolis-Saint Paul en Omaha. Ze hadden een gemiddeld jaarlijks gezinsinkomen van iets meer dan 20.000 dollar of zo’n 18.000 euro. Dat komt neer op 1.500 euro per maand. De injectie van 295 euro verhoogde hun inkomen dus met ongeveer 20 procent.

De families van de kinderen uit de controlegroep kregen elke maand een bijdrage van 20 dollar (nog geen 18 euro). Bij die baby’s werd geen verhoogde hersenactiviteit vastgesteld.

Net als in ons land stijgt ook in de VS de kinderarmoede, van 14,4 procent in 2019 naar 16,1 procent in 2020. Zo’n 11,6 miljoen kinderen leven in armoede in de VS. Dat is zoveel als heel de Belgische bevolking.

In december liep een Amerikaans overheidsprogramma af dat tot 3.600 dollar (3.190 euro) per jaar voorzag voor gezinnen met kinderen. Volgens sommige schattingen werd de kinderarmoede daardoor gehalveerd. Maar het systeem is stopgezet, omdat het de Democratische senator Joe Manchin aanspoorde om zich te verzetten tegen het sociaal hervormingsplan van 2 biljoen dollar van president Joe Biden. Volgens Manchin zouden gezinnen met de uitkeringen drugs kunnen kopen, zo meldden ABC en de Huffington Post. Uit officiële peilingen bleek dat het geld vooral naar voeding en kinderverzorging ging. Republikeinen zijn op hun beurt tegen een onvoorwaardelijke financiële steun omdat het de staat veel geld kost en de ouders zou ontmoedigen te gaan werken.

Of de studie een argument zou zijn om arme gezinnen een financiële steun van 300 dollar per maand te geven, dat vindt neurowetenschapper Charles A. Nelson van Harvard “voorbarig”, al noemt hij het onderzoek, waarvoor hij overigens adviseur was, in de New York Times ook “potentieel baanbrekend”.

Nog in de krant stellen wetenschappers dat de toename van de hersenactiviteit bij de kindjes duidelijk was, maar tegelijkertijd ook erg bescheiden. Ze vergeleken het met het opschuiven van plaats 81 naar plaats 75 in een rij van 100 mensen. Bovendien valt het volgens hen nog te bezien of de veranderingen in hersenpatronen zich ook zullen vertalen in betere vaardigheden.