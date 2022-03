Studie: “Dierproeven zijn nog steeds van groot belang voor alzheimeronderzoek”

Elk jaar worden bijna 10 miljoen dieren ingezet in biomedische experimenten, alleen al in de Europese Unie. Een miljoen dieren wordt gebruikt voor fundamenteel neurowetenschappelijk onderzoek in de EU, nog eens 300.000 dieren voor toegepast neurowetenschappelijk onderzoek.

Tegelijk klinkt het maatschappelijk debat rond dierproeven steeds luider. Het Europees Parlement keurde vorig jaar nog een resolutie goed om dierenproeven stelselmatig uit te faseren.

Meer dan 13.000 studies geanalyseerd

De onderzoekers wilden nagaan of en welke proefdiervrije en innovatieve methodes gebruikt worden in neurowetenschappelijk onderzoek. Daarvoor hebben ze een meta-analyse uitgevoerd op meer dan 13.000 studies in het alzheimer- en parkinsononderzoek, wat ook informatie opleverde over proefdieronderzoek.

“De analyse wijst uit hoe belangrijk proefdieronderzoek vandaag is in het neurowetenschappelijk veld”, zegt onderzoeker Liesbeth Aerts (VIB-KU Leuven). “Zelfs ondanks het feit dat we ons literatuuronderzoek eigenlijk specifiek gericht hadden op het identificeren van alternatieve methoden, wat ons doet vermoeden dat het nog steeds om een onderschatting gaat van de werkelijke bijdrage van dierproeven en diergebaseerde methodes.”

Lees ook: