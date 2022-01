Studie: coronavirus verliest binnen vijf minuten tot 90 procent van zijn besmettelijkheid

Het coronavirus zou binnen vijf minuten tot 90 procent van zijn besmettelijkheid verliezen. Dat blijkt althans uit de bevindingen van enkele onderzoekers aan de University of Bristol (Engeland). In vochtige ruimtes verspreidt het virus zich wat langer.

De resultaten van het onderzoek - dat voorlopig nog niet onder de loep werd genomen door collega-wetenschappers (peerreview) - benadrukken dat het coronavirus zich het makkelijkst verspreidt als de afstandsregel niet gerespecteerd kan worden.

Quote Mensen focussen vooral op slecht geventi­leer­de ruimtes, maar het grootste risico op blootstel­ling is wanneer je (te) dicht in de buurt van een besmet persoon komt. Hoofdonderzoeker Jonathan Reid

Belang van afstandsregel

Het belang van het mondmasker wordt ook nog eens duidelijk. De impact van goede ventilatie zou volgens de studie iets kleiner zijn. “Mensen focussen vooral op slecht geventileerde ruimtes, maar het grootste risico op blootstelling is wanneer je (te) dicht in de buurt van een besmet persoon komt”, aldus hoofdonderzoeker Jonathan Reid, directeur van het Aerosol Research Center (University of Bristol).

“Hoe groter de afstand, hoe minder besmettelijk het virus wordt. Niet alleen omdat de aerosolen verdunnen, maar ook als een gevolg van de tijd”, gaat Reid verder.

Nieuwe inzichten

De manier waarop de studie is uitgevoerd, heeft geleid tot de nieuwe inzichten. Voorgaande onderzoeken gebeurden immers in verzegelde ruimtes waarbij enkele aerosolen met het virus in de lucht werden gespoten. Vervolgens bleek dat het virus tot wel drie uur lang besmettelijk zou zijn. Maar volgens de onderzoekers van de University of Bristol werd er te weinig rekening gehouden met wat er exact gebeurt als we hoesten of ademen.

Daarom ontwikkelden zij een apparaat waarmee ze een willekeurig aantal luchtdeeltjes met het virus verspreidden. Dat gebeurde in een ruimte waar onder meer de luchtvochtigheid en temperatuur sterk gecontroleerd werd.

Resultaten

Het resultaat? In ruimtes waar de luchtvochtigheid lager dan 50 procent is - wat overeenkomt met het grotendeel van de kantoorruimtes - had het virus binnen tien seconden maar liefst de helft van zijn besmettelijkheid verloren. Als er sprake is van een luchtvochtigheid van 90 procent (in een badkamer of zwembad bijvoorbeeld) blijft het virus wat langer besmettelijk(er). Tot 52 procent van de virusdeeltjes blijft besmettelijk na vijf minuten. Na twintig minuten is dat nog 10 procent.

Nog opvallend, de temperatuur in de ruimte maakte geen verschil. Dat is enigszins in tegenspraak met het idee dat de virale overdracht tijdens de zomer kleiner is. Al doet het feit dat personen bij mooi weer vaker buiten zijn daar natuurlijk nog steeds een duit in het zakje.

Bij drie varianten, waaronder alfa en delta, werden exact dezelfde effecten waargenomen. De komende weken willen de onderzoekers verder experimenteren met de omikronvariant. Dat gebeurde vooralsnog niet.