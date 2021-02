Studie bij 1,2 miljoen mensen bewijst dat Pfizer-vaccin 94 procent effectief is

De effectiviteit van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech is behalve in proeven nu ook in de dagelijkse praktijk aangetoond. De eerste studie waarin is nagegaan welk effect het vaccin heeft gehad bij mensen wijst uit dat het vaccin in 94 procent van de gevallen effectief is. Dat is slechts 1 procent minder dan uit de proefonderzoeken was gebleken.

Tot dusver waren de data over de effectiviteit van de coronavaccins afkomstig uit gecontroleerde proefomgevingen, waardoor er nog een zekere mate van onzekerheid was over hoe de effectiviteit zou uitpakken in de dagelijkse werkelijkheid met alle extra variabelen. Ook nieuw aan de studie - gepubliceerd in het gezaghebbende vaktijdschrift New England Journal of Medicine - is dat het de eerste grote studie over coronavaccins is die door meerdere onafhankelijke wetenschappers is gecontroleerd.

57 procent effectiviteit na 1 dosis

Het recentste onderzoek is uitgevoerd in Israël, waar de coronavaccinatiecampagne ongeveer twee maanden aan de gang is. Het onderzoek heeft uitgewezen dat het toedienen van twee doses van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech het aantal symptomatische besmettingen met 94 procent doet dalen in alle leeftijdsgroepen in vergelijking met de algemene populatie die geen vaccin heeft gekregen. Uit de studie onder 1,2 miljoen mensen kwam ook dat één dosis na twee weken het aantal gevallen reeds met 57 procent doet afnemen.

De conclusies van de veldstudie liggen erg dichtbij de bevindingen van de proeven, die eind vorig jaar een effectiviteit van 95 procent uitwezen bij twee doses. "We zijn verrast omdat we hadden verwacht dat in de dagelijkse werkelijkheid, waar de koeling van de vaccins niet altijd perfect is en waar de populatie ouder en zieker is, de resultaten niet zo goed zouden zijn als in de gecontroleerde klinische proeven", aldus Ran Balicer, een van de auteurs van de recentste studie.

Varianten

Uit het onderzoek kan echter niet worden opgemaakt hoe effectief het vaccin is tegen andere, gemuteerde varianten van het coronavirus. De mutatie die in Zuid-Afrika is ontdekt zou deels bestand zijn tegen vaccins.

