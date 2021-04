Studie: “Acht keer meer risico op bloedklonters door Covid dan door vaccin AstraZeneca”

Een mogelijke zeldzame bijwerking van bepaalde vaccins is het ontstaan van bloedklontertjes in de hersenen. Uit een nieuwe studie van de universiteit van Oxford blijkt nu dat het risico op die bloedproppen veel groter is bij mensen die Covid-19 oplopen dan bij wie zich laat vaccineren tegen het virus.

Wetenschappers van de universiteit van Oxford vergeleken het risico op cerebrale veneuze trombose (CVT) na het oplopen van Covid-19 en na een inenting met de vaccins van AstraZeneca, Moderna en Pfizer. Die laatste twee zijn mRNA-vaccins die minder in verband gebracht worden met de zeldzame bloedklonters dan de adenovaccins van AstraZeneca en van Janssen.

500.000 coronapatiënten werden onderzocht. Bij 39 op de 1 miljoen patiënten kwam de zeldzame trombose voor. Bij meer dan 480.000 personen die waren gevaccineerd met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna) was die verhouding 4 op de 1 miljoen. En bij 5 op de 1 miljoen personen die een eerste prik van het AstraZeneca-vaccin hadden gekregen, werd CVT geconstateerd. Uit de studie, die nog wacht op peer review, blijkt dus dat het risico na Covid acht keer hoger ligt dan na vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca, en tien keer hoger dan na vaccinatie met een mRNA-vaccin.

De meeste data over de vaccins van het mRNA-type, ontwikkeld door Amerikaanse bedrijven, kwamen uit de VS, terwijl de data over de inentingen met AstraZeneca grotendeels afkomstig waren van de massale Europese vaccinatieprogramma’s.

De VS en Europa onderzoeken momenteel of CVT een mogelijke bijwerking is van het adenovaccin van Johnson & Johnson, dat volgens dezelfde technologie ontwikkeld is als het vaccin van AstraZeneca. In de VS werden zes gevallen van bloedklonters gerapporteerd na vaccinatie met het J&J-vaccin, waarvan er zo’n 6,8 miljoen waren gezet.

In een reactie op de studie liet Pfizer weten dat hun eigen onderzoek “geen bewijs leverde” voor de stelling dat het risico op CVT gelinkt zou zijn aan het gebruik van hun coronavaccin. De farmareus wees erop dat het Amerikaanse medische orgaan CDC (Centers for Disease Control and Prevention) weliswaar iets meer gevallen van CVT had ontdekt bij mensen die het Johnson & Johnson-vaccin in de VS hadden gekregen, maar dat “er geen vergelijkbare bevindingen zijn waargenomen met het Pfizer-BioNTech-vaccin”.

De onderzoekers van de universiteit van Oxford, die zelf mee het vaccin van AstraZeneca ontwikkelde, waarschuwen eveneens dat de voorlopige bevindingen met de nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd, omdat er nog altijd meer gegevens blijven binnenlopen. Wél lijkt duidelijk dat vaccinatie tegen het coronavirus een kleiner risico op het ontwikkelen van bloedklonters vormt dan Covid-19 zelf.

