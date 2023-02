Spotify lanceert persoonlijke virtuele dj

Spotify heeft een AI-dj in zijn app verwerkt. De computergestuurde dj met “verbluffend realistische” stem stelt op basis van muzieksmaak en luistergeschiedenis een persoonlijke setlist op. De eerste versie van de gloednieuwe functie is vanaf gisteren beschikbaar in het Engels voor Spotify Premium-gebruikers in de VS en Canada.

“Deze functie levert een gecureerde line-up van muziek met commentaar over de nummers en artiesten waarvan we denken dat je ze leuk vindt, met een verbluffend realistische stem”, laat Spotify weten. Het sorteert de nieuwste muziek maar kijkt ook terug naar enkele oude favorieten, misschien zelfs naar een nummer dat al jaren niet meer door de gebruiker werd beluisterd, vertelt de streamingsdienst. Vervolgens bekijkt het wat de persoon zelf leuk vindt en levert het een reeks speciaal gekozen nummers die voortdurend ververst worden op basis van persoonlijke feedback.

Spotify heeft al verschillende gepersonaliseerde functies ontwikkeld, zoals automatisch gegenereerde afspeellijsten als ‘Discover Weekly’ of de jaarlijkse Wrapped-campagne. Het verschil met de virtuele dj ligt in de personalisatietechnologie, die combineert Spotify met generatieve AI door het gebruik van technologie van OpenAI (het bedrijf achter de chatbot ChatGPT). Spotify zegt dat ze de muziekredacteuren de AI-technologie in handen hebben gegeven “om je te voorzien van inzichtelijke feiten over de muziek, artiesten of genres waarnaar je luistert”, zo zegt het bedrijf zelf.

Realistische stem

“Om het realistische stemmodel voor de DJ te creëren, hebben we samengewerkt met ons eigen hoofd culturele partnerschappen, Xavier “X” Jernigan. X was voorheen een van de presentatoren van Spotify’s eerste (en gepersonaliseerde) ochtendprogramma, The Get Up”, legt Spotify uit. Zijn stem is het eerste model voor de dj, maar het bedrijf laat weten dat ze blijven innoveren.

Voorlopig is de functie alleen nog maar beschikbaar in Canada en de VS. Wanneer die naar andere landen zou komen, is voorlopig nog niet bekend.

