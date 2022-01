“Spookachtig” ruimteobject zendt om de 18 minuten radiosignalen uit

Een Australische astronoom is bij het in kaart brengen van radiogolven in het heelal op een hemellichaam gebotst dat drie keer per uur enorme energiegolven uitstootte. Wetenschappers hadden zoiets nog nooit gezien. Nature publiceerde gisteren een studie over de verrassende ontdekking, die voorlopig een mysterie blijft.

Het tollende ruimteobject, dat in maart 2018 werd gespot, bleek om de 18 minuten ongeveer een minuut lang radiosignalen uit te zenden. Op die momenten was het de helderste bron van radiogolven die vanaf de aarde te zien was. “Een hemelse vuurtoren”, zo omschrijft CNN het.

Astrofysicus Natasha Hurley-Walker en haar team publiceerden de ontdekking in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature, maar een sluitende verklaring ervoor vonden ze niet. “Dit object verscheen en verdween weer gedurende een paar uren tijdens onze waarnemingen”, zegt Hurley-Walker, die verbonden is aan de Curtin University in Australië. Flikkerende ruimteobjecten die aan en uit lijken te gaan, staan bekend als transiënten. Het geflikker kan in principe van een pulsar komen, een snel ronddraaiende neutronenster die in milliseconden of seconden aan en uit flitst. Of van een supernova, die een paar dagen te zien is en dan weer verdwijnt. Maar in dit geval flitste het hemellichaam elke 18 minuten aan en uit. “Dat was totaal onverwacht”, zegt Hurley-Walker. “Een beetje spookachtig ook voor een astronoom omdat, voor zover we weten, er niets aan de hemel is dat dit doet. En het is echt heel dicht bij ons, ongeveer 4.000 lichtjaar van ons. Dat is in onze galactische achtertuin.”

Het was Tyrone O’Doherty, doctoraatsstudent aan de Curtin University, die de ongewone ontdekking deed met de Murchison Widefield Array-telescoop (MWA), die opgesteld staat in de outback van deelstaat West-Australië. “Opwindend dat de bron die ik vorig jaar kon identificeren zo’n eigenaardig object blijkt te zijn”, zegt hij. “Het brede gezichtsveld en de extreme gevoeligheid van de MWA zijn perfect om de hele hemel in kaart te brengen en het onverwachte te detecteren.”

“Hij vond iets”, zegt Natasha Hurley-Walker, Doherty’s promotor van zijn doctoraatsthesis, over de ontdekking. Op beelden van de telescoop zien we in de melkweg een heldere stip die de locatie van het object markeert. “Net rechts daarvan is er een bron, en die is een superzwaar zwart gat dat stralen van radiogolven de ruimte inslingert met bijna de snelheid van het licht”, aldus Hurley-Wallker. “Toegegeven, dat is verder weg. Maar het geflikker dat we zagen is ongeveer net zo helder. Dat is dus echt extreem. En we hadden niet verwacht iets te vinden dat zo helder was. Op de een of andere manier zet het magnetische energie om in radiogolven, veel effectiever dan alles wat we eerder hebben gezien.”

Het gedrag van het object komt overeen met iets waarvan het bestaan wel is voorspeld, maar dat nooit is waargenomen: een soort langzaam draaiende neutronenster. Of het zou een overblijfsel kunnen zijn van een ingestorte ster die een dode witte dwergster met een sterk magnetisch veld werd, al is dat zeer onwaarschijnlijk. Wat het ook is, het is “echt extreme fysica”, volgens Hurley-Walker. “En het kan natuurlijk ook iets zijn waar we nog nooit aan hebben gedacht.

De onderzoekers zullen het object in de gaten blijven houden om te zien of het weer aangaat, en in de tussentijd zoeken ze naar bewijs voor andere soortgelijke objecten. “Meer detecties zullen astronomen vertellen of dit een zeldzame eenmalige gebeurtenis was of een grote nieuwe populatie die we nog nooit eerder hadden opgemerkt”, besluit Hurley-Walker.