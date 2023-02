SpaceX zond vijf jaar geleden een Tesla naar de ruimte: waar is die nu? En is die nog heel?

Exact vijf jaar geleden verstomde het ruimtebedrijf SpaceX de wereld door de persoonlijke Tesla van Elon Musk de ruimte in te sturen. In het persbericht stond toen dat de auto een eindeloze reis door de kosmos zal maken. De wagen heeft volgens schattingen ongeveer drie en een kwart rondjes om de zon gemaakt en bevindt zich op ongeveer 327 miljoen kilometer van de aarde. Dat staat te lezen op de website whereisroadster.com .

De roadster heeft meer dan 4 miljard kilometer in de ruimte afgelegd. Het is echter moeilijk om met absolute zekerheid te zeggen waar het voertuig is of om te bepalen of het nog heel is. De kans is groot dat de auto werd beschadigd door een meteoroïde of onherkenbaar is geworden door straling. Er zijn geen directe waarnemingen van de roadster geweest sinds zijn lancering in 2018 door een Falcon Heavy-raket van drie miljoen pond. De huidige gegevens zijn alleen gebaseerd op berekende schattingen van de baan van de auto.

Astronomen hebben niet veel reden om de auto actief te volgen, omdat hij niet veel wetenschappelijke waarde heeft. De Tesla was bedoeld als een proefproject voor de eerste missie van de Falcon Heavy-raket in februari 2018. Musk had zelf voorspeld dat de kans op succes slechts 50 procent is.

Toch verliep de lancering zonder problemen. De auto cirkelt sindsdien om de zon, waarbij hij een langwerpig pad neemt dat zo ver uitzwenkt als het baan van Mars en zo dicht bij de zon als de baan van de aarde. Vanaf maandag kruiste hij net het pad van Mars, hoewel de planeet zelf zich aan de andere kant van de zon bevond.

“Don’t panic”

Voor de lancering in 2018 heeft SpaceX de auto volgeladen met verschillende snufjes. Achter het stuur zat een mannequin in ruimtepak, bijgenaamd Starman, en op het dashboard hing een bord met de tekst “Don’t Panic”, een verwijzing naar het beroemde sciencefictionverhaal ‘The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy’. Er was ook een data-opslagapparaat geladen met de werken van sciencefictionschrijver Isaac Asminov en een plakkaat met de namen van duizenden SpaceX-werknemers.

Musk zei bij de lancering dat hij hoopte dat mensen ooit nederzettingen zullen stichten op andere planeten in het zonnestelsel. Dit is al lang de droom van Musk met als beste voorbeeld de missie van SpaceX om Mars te koloniseren. Als dat gebeurt, zei Musk dat hij hoopt dat zijn “nakomelingen de roadster terug naar een museum kunnen slepen”.

Kans dat Roadster neerstort op aarde

Voorlopig zal de roadster pas in 2035 in de buurt van een andere planeet komen. Volgens gegevens van de NASA zal hij in 2047 en 2050 twee keer op een paar miljoen kilometer van de aarde passeren. Een wetenschappelijk artikel uit 2018 schatte de kans dat de auto in de komende 15 miljoen jaar op de aarde botst op ongeveer 22%. De kans dat hij op Venus of de zon botst is 12%.

Als de auto toch op ramkoers met de aarde komt, moeten we hopen dat hij in stukken wordt gescheurd als hij in de dikke atmosfeer terechtkomt. Ruimteobjecten die richting de aarde gaan, zijn vrij normaal en verbranden meestal in de atmosfeer. Zulke inslagen treffen zelden bewoonde gebieden.