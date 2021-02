SpaceX van Elon Musk brengt binnenkort eerste toeristen naar de ruimte

Unilever test stof uit zeewier in strijd tegen bacteriën

6 januari Was- en levensmiddelenconcern Unilever hoopt met behulp van zeewier producten op de markt te brengen waarmee oppervlakten zichzelf schoonhouden. Een in de zeeplanten aanwezige organische verbinding zou bijvoorbeeld bankbiljetten, keukens of zelfs een gebit helpen beschermen tegen schimmels of bacteriën. Nu wil het bedrijf achter merken als Cif, Glorix en Robijn experimenteren met het middel in zijn huishoudartikelen.