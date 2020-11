SpaceX moet lancering van tweede bemande missie uitstellen

Japans bedrijf test nieuw coronamedi­cijn: “Als test goed verloopt, zal het in België worden geprodu­ceerd”

16 oktober Het Japanse farmaceutische bedrijf Takeda met ook een vestiging in Henegouwen start een onderzoek bij 500 Covid-patiënten om een nieuw coronamedicijn te testen. Het middel zit momenteel in de derde onderzoeksfase. Het gaat niet om een vaccin, maar een behandeling met bloedplasma. “Indien de test goed verloopt, zal het medicijn ook in België worden geproduceerd.”