SpaceX maakt zich klaar voor volgende historische missie

Coronavi­rus brengt vooruit­gang in strijd tegen tuberculo­se in gevaar volgens WHO

14 oktober De coronapandemie dreigt de vooruitgang die de afgelopen jaren werd geboekt in de strijd tegen tuberculose ongedaan te maken. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tuberculose was tot voor kort de dodelijkste infectieziekte.