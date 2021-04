SpaceX lanceert voor het eerst astronauten naar het ISS met gerecycleerde rakettrap

De ‘Crew-2-missie’ is inmiddels de tweede bemande missie van SpaceX naar het ISS, maar zal wel de eerste missie zijn waarbij een gerecycleerde rakettrap wordt gebruikt. Deze rakettrap werd voor het eerst gebruikt tijdens de historische Crew-1-missie in november (2020).

Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk tracht al een tijdje om zoveel mogelijk raketonderdelen te hergebruiken. Het doel is om ruimtereizen zo goedkoop mogelijk te maken opdat het toegankelijk wordt voor het brede publiek. Het hergebruiken van rakettrappen is alvast een belangrijke stap in de goede richting.