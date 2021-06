SpaceX lanceert satelliet voor radio-uitzendingen

Directeur Microsoft: “Zonder ingrijpen van overheid kan ‘1984' van Orwell over drie jaar werkelijk­heid zijn”

27 mei Het leven zoals het wordt voorgesteld in de dystopische roman 1984 van de Britse schrijver George Orwell, over een toekomst waarin een totalitaire overheid elk aspect van het menselijk leven controleert, “kan in 2024 werkelijkheid worden” als overheden geen maatregelen treffen om het publiek te beschermen tegen de opmars van artificiële intelligentie (AI). Dat vertelt Brad Smith, directeur van Microsoft, in een aflevering van de BBC-documentaire Panorama.