SpaceX lanceert nog eens 60 satellieten, in totaal al 1.145 exemplaren gelanceerd

De 70 meter hoge Falcon vertrok om 4.59 uur Belgische tijd, nadat de lancering zondag vanwege te slecht weer op Cape Canaveral in Florida was afgeblazen. Alles verliep feilloos, al gold dat niet voor de eerste rakettrap. Die diende terug te keren voor hergebruik en weer te landen op het droneship ‘Of Course I Still Love You’, ruwweg 630 km ten noordoosten van Florida. Acht minuten na lancering leek er echter iets mis te gaan met de rakettrap die al aan een zesde missie toe was. Er was vuur en rook te zien, en de telecommunicatie viel uit. Vermoedelijk is het ding in de Atlantische Oceaan geploft.