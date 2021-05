Sojoez-ruimtecapsule te koop

Rusland stuurt opnieuw onderzoe­kers naar oude gezonken duikboot om radioacti­vi­teit te meten

14:55 Vanuit de Russische stad Arkhangelsk is dinsdag een expeditie vertrokken om het niveau van radioactiviteit te meten van een eind jaren tachtig in de Noorse Zee gezonken duikboot. Dat heeft het Russisch meteorologisch bureau vandaag bekendgemaakt. In 2019 stelde een expeditie nog een radioactief lek vast.