Skelet van 66 miljoen jaar oude dinosauriër ‘Big John’ te koop

Het skelet van Big John, zoals de dinosauriër wordt genoemd, werd in 2014 opgegraven in de Amerikaanse staat South Dakota. Ondanks zijn angstaanjagende uiterlijk is de enorme triceratops uit het Krijt een herbivoor. De triceratops is ongeveer even groot als een olifant.

Het dier staat bekend om zijn drie lange horens en een erg groot nekschild. Zijn schedel is maar liefst 2,62 meter lang. Een scheur in het skelet ter hoogte van de nek doet vermoeden dat Big John gewond raakte tijdens een gevecht met een andere triceratops, wellicht ter verdediging van zijn territorium of van een partner.

Iacopo Briano, een paleontoloog die toezicht hield op de reconstructie van Big John, zegt dat het skelet ongeveer 5 à 10 procent groter is dan alle andere triceratops die tot nu toe zijn gevonden. “Het is een meesterwerk”, aldus Briano aan FranceInter. “Er zijn nog enkele schedels van de triceratops gevonden, maar er zijn er maar heel weinig die zo compleet zijn als deze.”

Vroeger belandde zo’n unieke vondst vrijwel zeker in een museum, maar de laatste jaren lijkt de interesse in paleontologie bij rijke privépersonen toe te nemen. Veilingmeester Alexandre Giquello vermoedt dat het bijna volledige skelet tussen de 1,2 en 1,5 miljoen euro zal opbrengen. Experts zeggen dat de grote interesse de prijzen opdrijft, tot grote frustratie van musea en onderzoekscentra die vaak niet in staat zijn om de gevraagde kostprijs te betalen.

Big John gaat op 21 oktober onder de hamer. Het is onderdeel van de jaarlijkse Naturalia-verkoop van het veilinghuis Drouot in Parijs.

Volledig scherm Zo zag de triceratops er vermoedelijk uit. © Getty Images/Science Photo Libra

Volledig scherm Big John © Photo News