Skelet van 41.000 jaar oud van neanderthalerkind werpt nieuw licht op mysterie van begravingen

Homo sapiens begroef de doden, dat weten we. Maar hoe zat het met vroegere mensensoorten, zoals de neanderthalers? Daar bestaat geen consensus over onder archeologen. Het skelet van een neanderthalerkind dat 41.000 jaar geleden werd begraven, is nu opnieuw onderzocht en lijkt de begrafenispraktijken te bevestigen.

Dat oermensen al dan niet hun doden begroeven, heeft te maken met hun cognitieve vaardigheden en met hun capaciteit tot symbolisch denken. In de loop van de voorbije 150 jaar zijn er tientallen skeletten van neanderthalers opgegraven in Europa en Azië - de best bewaarde in het begin van vorige eeuw. Maar die opgravingen gebeurden niet met de moderne technieken van vandaag. Daaruit groeide wetenschappelijke twijfel of de neanderthalers hun doden wel bewust ter aarde bestelden.

Het skelet dat nu opnieuw onderzocht is, is dat van een neanderthalerkind van twee. Het werd 41.000 jaar geleden begraven en in de jaren 70 van vorige eeuw ontdekt in een grot in het Franse La Ferrassie, op 160 km van Bordeaux. Franse en Spaanse wetenschappers maakten ditmaal gebruik van moderne hoogtechnologische methodes en ontdekten 47 botten van het kind die niet eerder waren ontdekt. Ze kwamen tot de conclusie dat de oermensen uit de steentijd hun doden wel degelijk bewust begroeven. Dat blijkt onder meer uit de positie van het kind. Het hoofd, dat naar het oosten wees, was hoger getild dan de rest van het lichaam, ook al helde de grond af naar het westen.

De tweejarige peuter was volgens de onderzoekers opzettelijk neergelegd in een uitgegraven kuil. De botten van een kind zijn doorgaans fragieler, maar deze waren goed bewaard gebleven, beter zelfs dan die van dieren die in dezelfde laag grond werden aangetroffen. De beenderen lagen ook niet ver van elkaar verspreid. Er waren verder geen sporen van vleeseters, die een onbedekt lichaam heel waarschijnlijk niet ongemoeid zouden hebben gelaten. Dat wijst er allemaal op dat het lijkje snel bedekt werd.

“De oorsprong van begrafenisrituelen heeft belangrijke implicaties voor het opduiken van zogenaamde moderne cognitieve capaciteiten en gedrag”, luidt het in de studie. “Deze nieuwe resultaten bieden belangrijke inzichten voor de discussie over de chronologie van de verdwijning van de neanderthalers en het gedragsvermogen van deze mensen, inclusief culturele en symbolische expressie.”

Eerder al kwam er mogelijk bewijs voor begrafenispraktijken van neanderthalers naar boven na opgravingen in de beroemde Shanidargrot in Iraaks-Koerdistan. Daar werden in de jaren 50 de overblijfselen van tien neanderthalers gevonden: mannen, vrouwen en kinderen. Met stuifmeelresten, wat suggereerde dat neanderthalers ook bloemen betrokken bij hun begravingsrituelen. Recenter waren er nieuwe opgravingen in de Shanidargrot. Ook toen spitten archeologen resten van neanderthalers op die, volgens een eerste onderzoek, bewust zouden zijn begraven.