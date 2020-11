Sciensano waarschuwt voor risico aerosols: “Fijne druppels kunnen meerdere uren in de lucht zweven”

Gezondheidsinstituut Sciensano heeft op de persbriefing over het coronavirus gewaarschuwd voor het risico van fijne druppels die zich vormen terwijl we praten, niezen of hoesten, de zogenoemde aerosols. "Er zijn steeds meer aanwijzingen dat er zo besmettingen gebeuren", zei interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht. Een goede ventilatie is daarom belangrijk.

"Zoals u weet, als we besmet zijn met het coronavirus produceren we druppels die virus bevatten en waarmee we anderen kunnen besmetten. Die druppels produceren we als we praten, niezen of hoesten. De gevaarlijkste zijn de grote druppels, die gelukkig snel naar beneden vallen als we ze uitstoten. Dat is de reden waarom het houden van afstand van elkaar een goede voorzorg is om te verhinderen dat we elkaar besmetten", zei Van Gucht.

Maar daarnaast worden dus ook heel fijne druppels uitgestoten, de zogenaamde aerosols, die ook virus kunnen bevatten, zij het minder dan de grote. "Die fijne druppels kunnen wel lange tijd in de lucht zweven, meerdere uren, zeker in een gesloten ruimte. De lucht kan dan als het ware besmettelijk worden."

Volgens Van Gucht zijn er "meer en meer aanwijzingen dat infecties op die manier kunnen plaatsvinden, maar enkel onder specifieke omstandigheden". Het probleem zou zich vooral stellen in kleine, gesloten ruimtes, waar veel mensen aanwezig zijn, waar gepraat, gezongen of geroepen wordt en waar we langere tijd verblijven.

Ventilatie

Boodschap is daarom het aantal aanwezigen in zulke ruimtes te verkleinen, bijvoorbeeld door het aantal mensen op kantoor te beperken via telewerk. Daarnaast kunnen ook mondmaskers het ontstaan van zulke aerosols beperken, doordat er geen grote druppels uitgestoten worden die vervolgens kunnen verdampen. Ten slotte is ook een "goede en voortdurende ventilatie" belangrijk.

Ideaal is om kiepramen open te zetten die tegenover elkaar staan in een ruimte. Op die manier daalt het aantal ziektekiemen in de lucht met negentig procent in vijf minuten. Met een raam wijd open duurt het een kwartier en met en raam op kiep twee uur.

Ook kan geventileerd worden door het ventilatiesysteem waarmee nieuwe kantoren en huizen vaak zijn uitgerust continu te laten draaien. Voorwaarde is wel dat de lucht naar buiten wordt geblazen en geen lucht gerecycleerd wordt.

Advies

Aangeraden wordt om het systeem al minstens twee uur op kruissnelheid te laten draaien voor er aanwezigen zijn, en tot twee uur erna. Op veertig minuten kan zo negentig procent van de ziektekiemen uit de lucht gehaald worden. Maar ook dan is het nog nuttig om ramen of deuren open te zetten, klinkt het.

Sciensano waarschuwt wel om geen lucht af te voeren naar andere ruimtes. Ook wijst het op het belang van ventilatie in ruimtes waarin coronapatiënten zich thuis afzonderen van familieleden. De andere voorzorgsmaatregelen, zoals handhygiëne, afstand bewaren en een mondmasker dragen, blijven eveneens belangrijk.

Tot slot herhaalt Van Gucht dat het belangrijk is om de wc-bril steeds naar beneden te doen bij het doorspoelen omdat ook uitwerpselen virusdeeltjes kunnen bevatten. "Zorg ook voor een goede verluchting van de wc-ruimte en vermijd dat een luchtstroom ontstaat naar andere vertrekken in huis.”